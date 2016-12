Darío Álvarez Morantes | Con más incertidumbres que expectativas de progreso, los colombianos nos aprestamos a despedir el año 2016 que no fue favorable para el desarrollo del país y a recibir el año 2017.2017 vaticinado de grandes sacrificios para la gente de bien, que tendrá que vérselas para sobrevivir con menos recursos a consecuencia de una reforma tributaria injusta y calculada, donde paga el pobre al comprar su ropa, calzado, electrodomésticos, motos, bicicletas, celulares, combustibles, mercado y demás impuestos, mientras que continúan los muy buenos augurios para la corrupción, la delincuencia y los evasores sin control¨ que de una u otra forma alimentan la descarada guerra por el poder que mantiene polarizado al país, con sus dos protagonistas de novela.El presidente Santos, adulado por su premios: ¨nueva economía fórum 2016¨, ´´premio para constructores de paz¨, ´´premio lámpara de paz´´ y premio anticipado como ´´Nobel de la Paz´´ y el ex presidente Álvaro Uribe, exaltado con ¨medalla presidencial de la libertad¨, ¨premio al Liderazgo CHLI¨, Premio como el gran colombiano¨ Premio Ravel Lideres¨ y ¨el cojón do oro¨ Los dos con aspiraciones más personales que de interés para el pueblo, donde no les bastó con lograr su reelección, sino que pretenden perpetuarse en el poder a través de sus delegados manipulables desde sus anhelados tronos. Para el primero los desfalcos de Saludcoop, Reficar son errorcitos de planeación y con ODEBRECHT no pasa nada, para el segundo Agro ingreso seguro, desfalcos a la salud y corrupción en la DIAN no fueron relevantes.Así las cosas es tal su guerra por el poder que se parecen en su proceder y en sus aspiraciones, pero ni el Papa pudo ponerlos de acuerdo, ni hacerlos ceder en sus propósitos y mucho menos perdonarles los pecados que han cometido en contra del pueblo colombiano. ¨Doing Business (DB), uno de los integrantes del Grupo Banco Mundial, en su medición objetiva de las normas que regulan la actividad empresarial y su aplicación en 189 economías del mundo. En promedio, las economías de América Latina y el Caribe (ALC) ocupan el lugar 104 en la clasificación de facilidad para hacer negocios. México es la economía mejor clasificada en la región (puesto 38), seguida por Perú (50) y Colombia (54).En el otro extremo de la clasificación, Venezuela ocupó la posición 184¨. De manera que no nos fue tan bien, lo que se refleja también en la desaceleración de las importaciones, que aunque siempre han sido superiores que las cada vez más menguadas exportaciones, dan una panorámica de desarrollo negativo, argumentado por la baja del petróleo, en un país que no puede mantener su economía basada en este producto y tiene que meterle la mano a los ciudadanos a costa de impuestos; porque sectores como la agricultura siempre han sido sub estimados y nunca se le da la importancia como estabilizador, productor de alimentos, generador de paz.Los impuestos o tributos que el Presidente Santos juró no aumentar y firmar su compromiso en piedra o mármol, se han convertido en la herramienta para garantizar la inversión pública el mantenimiento de la burocracia y el cáncer de la corrupción, de modo que por imposición estamos condenados a pagarlos dentro de un régimen dictatorial que con aprobación del congreso o por decreto como el 7% de aumento al salario mínimo, determina en que momento, en que cuantías y con cuales estrategias explota a un pueblo que ya no da más con tantas cargas tributarias, inequidades, inseguridad, corrupción, politiquería y ejercicio del poder a cualquier precio.Es irónico que mientras a partir del año entrante la gente de bien, tiene que apretarse el cinturón para apoyar la ineficiencia y la tiranía del estado, otros potentados seguirán patrocinando políticos y gobiernos con las mejores beneficios de paraísos fiscales y los nuevos ciudadanos reinsertados entran a disfrutar de sus zonas vacacionales bajo la protección del mismo gobierno, que no va a cumplir todo lo prometido en el posconflicto, mientras que seguimos aplaudiendo y sustentando que el fin justifica los medios.Todos los trabajadores honestos y en particular los campesinos seguiremos apostándole a la sana convivencia por cuenta propia conscientes de que sin comida, sin justicia, sin libertad, sin equidad, sin salud, sin educación, sin oportunidades sin verdades, sin ética y sin infraestructura para la paz, termino que introdujo John Paul lederach y promovió el ex secretario general de naciones unidas Kofi Annan y ¨se refiere al desarrollo de mecanismos incluyentes e institucionalizados para la cooperación entre diferentes actores en el proceso de construcción de paz y en la prevención de nuevos conflictos mediante el enfoque de solución cooperativa de problemas¨ no se logrará la paz y el abuso del poder causará horror.Algunos desesperados proponen la revocatoria del congreso o no volver a votar, soluciones improcedentes en medio de tanta corrupción donde se les daría la oportunidad de auto elegirse sin problema. La paz debe ser cultivada desde los hogares, con principios, valores y adecuada educación, donde el estado ejerza su función de garantizar el desarrollo social, económico, técnico, cultural y ambiental de la sociedad, no por medio de la opresión con la fuerza indirecta o indirecta, sino facilitando los medios y recursos para la vida digna de sus ciudadanos, representando con igualdad a todas las personas en un estado social de derecho, por eso la democracia debe es fortalecerse apoyando a nuevas personas que puedan llegar al congreso con un compromiso de cambio y postuladas directamente desde el pueblo para evitar .Enrique Tierno GalvánFeliz año 2017 y ojalá Dios nos de toda la paciencia, sabiduría, y salud para seguir construyendo patria desde las regiones, con trabajo honesto y buen actuar.