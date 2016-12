Esto fue lo más buscado en el motor de Google durante el año que está terminando.1. Pokemon Go2. Juegos Olímpicos de Río 20163. Tour de Francia4. Copa América Centenario 20165. Elecciones USA1. Cómo hacer waffles2. Cómo hacer una escalera metálica3. Cómo hacer un metro con pulgadas4. Cómo hacer para que mi cabello no quede tan crespo5. Cómo hacer fríjoles verdes1. Juegos Olímpicos de Rio 20162. Tour de Francia 20163. Copa América Centenario 20164. Eurocopa5. Giro de Italia 20161. Juan Gabriel2. Harley Quinn3. René Laënnec4. David Bowie5. Kate del Castillo1. Terremoto en Ecuador2. Huracán Matthew3. Acuerdos de Paz4. Muerte de Juan Gabriel5. Paro Camionero1. Cómo descargar Pokemon Go2. Cómo registrar mi celular3. Cómo van las elecciones en USA4. Cómo va el paro camionero5. Cómo va el plebiscito en Colombia1. Pokemon Go2. Slither.io3. Simo4. Agar.io5. Simsimi1. Soy Luna2. Sin senos no hay paraíso3. Desafío super humanos4. Dragon Ball5. La esclava blanca1. La Bicicleta2. Andas en mi cabeza3. Hasta el amanecer4. Hasta que te conocí5. Materialista1. Mariana Pajón2. Michael Phelps3. Usain Bolt4. James Rodríguez5. Oscar Figueroa1. Deadpool2. Escuadrón Suicida3. El Conjuro 24. Batman vs Superman5. Zootopia1. Qué es el plebisicito2. Qué es el Zika3. Qué es el Brexit4. Qué es es la elasticidad5. Qué es la comunidad del anillo