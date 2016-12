“Tal como lo prometí el pasado 8 de diciembre, cuando vine al departamento a dejar en marcha la segunda fase de las viviendas gratis, aquí estoy de nuevo para decirles a los boyacenses ¡sí se pudo!, la doble calzada Bogotá – Tunja es una realidad”.Con estas palabras el Vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, inauguró hoy esta importante vía nacional que estaba en mora de ser terminada en su totalidad, y que por más de 14 años estuvo esperando la comunidad.Las obras que entregó hoy el Vicepresidente Vargas Lleras, junto a los gobernadores de Boyacá, Carlos Amaya, y de Cundinamarca, Jorge Rey, comprenden una longitud de 6,03 kilómetros, incluido el puente vehicular de 75 metros de longitud en el sector del Puente de Boyacá. Los trabajos realizados consistieron en la ampliación, a una segunda calzada adosada, de la calzada existente en el sector del Monumento del Puente de Boyacá, entre los municipios de Ventaquemada y Tunja; y la ampliación, a una segunda calzada, en el sector de Parroquia Vieja del municipio de Ventaquemada.El Gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, agradeció al Vicepresidente Germán Vargas Lleras por poner todo su empeño para culminar este proyecto de gran relevancia para la capital del departamento. “Hoy es un día para agradecerle al Vicepresidente por su empeño, porque sin duda la virtud de ejecutor que tiene la ha puesto a favor de terminar esta obra que llevaba 14 años en ejecución, tiempo en el que el pueblo boyacense se sintió atropellado por el concesionario. Gracias por lograrlo Vicepresidente, usted siempre contará con el Gobernador de Boyacá para trabajar a favor de los boyacenses”, señaló.“La inversión total de la doble calzada fue de $1,07 billones, en una longitud de 206 kilómetros, y la específica de las labores adelantadas en el Puente de Boyacá de $93.500 millones. Me complace mucho venir a entregarles estas obras que faltaban para que el recorrido entre la capital del país y la capital de Boyacá quedara completamente terminado en doble calzada, algo que estaba necesitando la gente desde hace mucho tiempo”, expresó Vargas Lleras ante cientos de personas que asistieron al Puente de Boyacá, escenario muy visitado en estos días por su tradicional iluminación navideña.De esta manera, los departamentos de Cundinamarca y Boyacá quedan completamente conectados, reduciendo notablemente los tiempos de desplazamiento entre estas dos regiones y sus municipios aledaños. “Este es un megaproyecto que une a la zona industrial de Boyacá con Bogotá, que le va a cambiar la cara a la infraestructura del país”, complementó el Vicepresidente, quien resaltó que durante la ejecución de estas obras se generaron más de 2.000 empleos directos e indirectos.“Se ven muy buenas estas obras desde el aire, esta vía quedó una machera. Qué bueno entregarla completa en este momento del año, en plenas fiestas decembrinas. Se acabaron los enormes trancones gracias a esta enorme obra de infraestructura que no fue fácil terminar, pero que concluyó con éxito para satisfacción de todos”, puntualizó el Vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras.Vale la pena recordar que a través de la Resolución 3991, del 22 de diciembre de 2014, la Ministra de Cultura, Mariana Garcés, dio el visto bueno al proyecto de intervención vial en inmediaciones del Puente de Boyacá, considerado un bien de interés cultural de la Nación. La resolución condicionaba la ejecución de las obras a que el Consorcio Solarte y Solarte obtuviera las licencias ambientales que requiere una obra de estas condiciones, las cuales según el Vicepresidente Germán Vargas Lleras, fueron obtenidas con la intervención del exgobernador de Boyacá, Juan Carlos Granados.La Ministra también dio el aval para la intervención de la capa vegetal superficial de la zona, el acondicionamiento de los predios y pidió que se minimizaran los movimientos de tierra, en especial los relacionados con excavaciones, observaciones que fueron cumplidas a cabalidad por el concesionario.“Quiero hacer un reconocimiento a los magistrados del Consejo de Estado que tomaron tan sabia decisión de permitir que siguiéramos adelante con este importante proyecto, si no hubiera sido por eso no tendríamos el placer de estar inaugurando esta obra. Como también agradezco el respaldo y apoyo de la Ministra de Cultura, de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, a los gobernadores, a los alcaldes de Tunja, Samacá, Sutamarchán, Ventaquemada, a los distinguidos diputados, a los periodistas y a todos quienes creyeron en esta vía”, manifestó Vargas Lleras