El cantante bitánico fue encontrado muerto en su residencua de Thames Valley, se desconocen las causas de muerte que son investigadas por las autoridades.Conocido desde la década de los 80's uno integrante agrupación Wham!, George Michael tuvo una exitosa carrera que estuvo salpicada de escándalos.El cantante era un reconocido homosexual y activista del movimiento LGTBI; pero su carrera no solo tuvo problemas por sus escándalos sexuales, sino por sus adicciones a las drogas y el alcohol.Pero más allá de los problemas, George Michael será recordado como un ícono de la música pop, con una larga lista de éxitos que tuvo a lo largo de varias décadas de carrera.Entre sus éxitos se cuentan canciones como Careless Whisper, I Want Your Sex, Faith, Father Figure, One More Try, Monkey, Kissing a Fool, Praying for Time, Don't Let The Sun Go Down On Me, Jesus to a Child, Fastlove, Amazing y Flawless (Go to the City).Su verdadero nombre era Georgios Kyriacos Panayiotou, era de origen griego y falleció a los 53 años.