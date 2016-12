Así lo indica el concepto de la Sociedad Colombiana de Ingenieros que encontró fallas en la estructura inconclusa y abandonada desde hace varios años.El concepto de la Sociedad e Ingenieros sobre qué hacer, con la abandonada e inconclusa edificación del nuevo comando de la Policía Metropolitana de Bogotá, en la que el distrito ha invertido más de 49 mil millones de pesos y que ni la administración de Samuel Moreno ni la de Gustavo Petro fueron capaces de concluir.Según el concepto la edificación no cumple con la norma de sismo resistencia NSR 10 ni la NSR 98, es decir no cumple de los parámetros de Sismo resistencia que se exigen en el país.Adicionalmente el concepto recomienda demoler totalmente muros y paredes divisorias en toda la estructura, levantar la placa del piso por su baja densidad y los daños que tiene, debido a la exposición a la intemperie producto a los años de abandono que lleva la obra.Para los arreglos iníciales la Sociedad Colombiana de Ingenieros estima una inversión cercana a los mil millones de pesos y a la vez recomienda un nuevo estudio para adelantar un reforzamiento estructural a toda la edificación.La mala gestión, la falta de auditoría y los años de parálisis, tienen a este elefante blanco en un permanente deterioro y si no se toman correctivos lo más pronto posible, el monto de los recursos a invertir para su recuperación aumentará en miles de millones de pesos, o en el peor de los casos demoler totalmente la edificación.El concejal Julio Cesar Acosta hizo un llamado a la administración distrital para que se tomen decisiones rápidas, "ya va un año de la actual administración y llegó el momento de actuar, el deterioro de esta importante obra para la ciudad no da más espera" indicó.