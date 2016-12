El instituto no aceptó la prórroga al contratista actual del túnel principal de la obra, decisión que no afecta la ejecución de los otros cuatro contratos que se realizan en la zona.El Instituto Nacional de Vías (Invías) anunció que abrirá el 6 de diciembre una licitación para el nuevo contrato con el que se culminarán las obras del Cruce de la Cordillera Central-Túnel de la Línea, luego de no aceptar la prórroga al ejecutor actual del proyecto.“Con el propósito de poner en operación el proyecto Cruce de la Cordillera Central-Túnel de La Línea en el primer semestre del 2018, que involucra 5 contratos- y luego un análisis técnico, jurídico y financiero, el Invías decidió no aceptar la solicitud de prórroga realizada por la Unión Temporal Segundo Centenario (UTSC), cuyo contrato expiró ayer, 30 de noviembre, fecha que tenía como plazo pactado para terminar las obras”, indicó el director general de la entidad, Carlos García.Esta decisión, explicó García, busca encontrar una solución definitiva para culminar la mega obra y de ninguna manera afecta la ejecución de los otros cuatro contratos de obra que se desarrollan en la zona actualmente.Aseguró que las restricciones del contrato ‘llave en mano’, en las circunstancias actuales, hacen que los recursos que pudiera tener el contratista se observan insuficientes para que este pueda ejecutar la obra faltante, que es de un 12%.El anuncio de no prorrogar el contrato ‘llave en mano’, a precio global fijo, adjudicado en el Gobierno anterior, que venía ejecutando la Unión Temporal Segundo Centenario (UTSC) se da luego de ver los avances conseguidos por el contratista después de 20 meses adicionales que se otorgaron a través del acuerdo conciliatorio del 10 de marzo del 2015.Durante su ejecución, el proyecto había recibido cuatro prórrogas que representaron 39 meses adicionales.Dentro de la obligaciones que la UTSC tenía dentro del contrato 3460 de 2008 estaba la construcción del túnel principal de 8,6 kilómetros y de las segundas calzadas en Quindío (9,35 km) y Tolima (8,91 km) que incluyen 20 túneles cortos y 25 viaductos.Adicionalmente, el contratista no terminó en el Tolima 4 (cuatro) puentes: Envidia, Bellavista, Las Hamacas y Las Curvas, y 4 (cuatro) túneles: Playita, Perales, Cristales y La Curva. En el Quindío también quedaron sin concluir 5 (cinco) puentes: Platanera, Puente Seco, Virgen Blanca, Manzanillo y La Herradura 1, y los cinco túneles cortos que están contemplados en la zona solo se encuentran excavados.