En Colombia es un hecho sabido que la justicia está tarifada, eso significa que quien tenga dinero puede comprar sentencias a favor y evadir las penas, sin importar el delito que cometa.Esa al menos es la percepción que existe cuando se ve cómo los ricos evaden impunemente los casos más aberrantes en que se ven involucrados. Como ejemplos el caso Colmenares, el caso Manzanera, o los corruptos que se "enferman" para evitar a la justicia.El hecho ocurrido este domingo en Bogotá, cuando una niña de siete años fue secuestrada, violada y asesinada por un arquitecto, mimbro de una familia acomodada, es otro ejemplo de cómo la justicia es laxa a la hora de tratar con los ricos.Tras el escabroso hecho, el presunto responsable se acomodó en una clínica en el norte de Bogotá, desde donde su familia y abogados buscan las artimañas jurídicas para que el "niño rico" salga impune.Como si fuera poco, compran favores de algunos malnacidos que están dispuestos a eliminar las pruebas y obstaculizar el accionar judicial. El mismo Fiscal Néstor Humnberto Martínez confirmó que la escena del crimen fue manipulada y que se intenta obstruir la investigación.Mientras tanto la humilde familia llora la perdida y no recibe nada más que condolencias de un país que parece incapaz de decirle no más a los corruptos de cuello blanco, verdaderos culpables del deterioro moral de Colombia.La pena de muerte para violadores de niños no da espera, debe ser instaurada.