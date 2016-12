El glaucoma es una de las principales causas de pérdida de visión en todo el mundo. Afecta a más de 3 millones de personas en los Estados Unidos y casi la mitad de ellas no saben que tienen esta enfermedad. Enero es el Mes de Concientización sobre el Glaucoma.El glaucoma daña el nervio óptico, responsable de transmitir información visual de la retina al cerebro. Es común que, en sus primeras etapas, la enfermedad carezca de síntomas o indicios. De no tratarse, el glaucoma puede causar ceguera irreversible.La Academia Estadounidense de Oftalmología recomienda que todas las personas se realicen un examen ocular completo a los 40 años de edad. Este examen da a los oftalmólogos, los médicos que se especializan en la salud clínica y quirúrgica de los ojos, la oportunidad de analizar cuidadosamente los ojos, incluido el nervio óptico, en busca de indicios de daños y otros problemas que pudieran afectar la visión. Entre las personas con mayor riesgo de desarrollar glaucoma se encuentran:mayores de 40 años;de ascendencia africana, asiática o hispana;que evidencian alta presión arterial durante la revisión ocular;que sufren de miopía o hipermetropía;que han sufrido trauma ocular o lesiones en los ojos;que tienen córneas delgadas en el centro;o tienen problemas de salud como diabetes, migrañas, presión arterial alta o mala circulación.El tratamiento adecuado del glaucoma depende del tipo específico y la gravedad de la enfermedad. Las gotas oculares medicadas o los tratamientos con láser son el enfoque inicial más común. Estas técnicas reducen la presión ocular a fin de disminuir la cantidad de fluido en el ojo e incrementan el drenado de fluido del ojo."Por lo general, el glaucoma es asintomático entre los pacientes; no obstante, la pérdida permanente e irreversible de la visión ya puede estar presente", dijo el Dr. Andrew G. Iwach, vocero clínico de la Academia Estadounidense de Oftalmología. "La detección temprana es fundamental para evitar la ceguera y atender esta enfermedad".Si desea más información sobre el glaucoma y otros trastornos y enfermedades oculares, visite el sitio web EyeSmart® de la Academia Estadounidense de Oftalmología.