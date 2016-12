En la ciudad de Tunja, para el trimestre septiembre - noviembre, la tasa de desempleo se ubicó en 7.9%.

La tasa de desempleo en Colombia alcanzó en noviembre pasado un 7,5%, un incremento de 0.2% con respecto al mismo mes del año anterior.En noviembre de 2016, la tasa de desempleo en las 13 ciudades y áreas metropolitanas se ubicó en 8,7 %.Para las 23 ciudades, las tasas de desempleo más bajas se registraron en Barranquilla A.M. con 7,2 %, Bucaramanga A.M. con 8,3 % y Bogotá con 8,3 %.Las ciudades con tasas de desempleo más altas en el trimestre móvil fueron Quibdó con 16,6 %, Armenia con 14,1 % y Cúcuta A.M. con 13,4 %. 13 de las 23 ciudades registraron tasa de desempleo de un dígito.