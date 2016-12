La cooperación judicial internacional en la lucha contra el terrorismo fue el tema de una sesión informativa celebrada hoy por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.La reunión fue convocada por España, el país que ocupa la presidencia rotatoria de ese órgano durante diciembre.Jean Paul Laborde, responsable de la Dirección Ejecutiva contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad, afirmó en ella que la comunidad internacional debe fortalecer su cooperación en la lucha contra este flagelo, y que grupos como ISIS, Al Qaeda, Boko Haram y Al Shaabab continúan amenazando a las poblaciones civiles de África y el Medio Oriente.“Estamos lidiando con una amenaza a la comunidad internacional que es compleja, descentralizada, dinámica y diversa desde el punto de vista geográfico”, dijo Laborde.El funcionario añadió que por tanto, la cooperación no debe ser tradicional y debe establecerse no solo entre los Estados miembros de la ONU sino también entre las agencias y organizaciones relevantes.Por su parte, el ministro de Justicia español, Rafael Catalá, expresó en nombre de su gobierno una enérgica condena por los atentados recientes ocurridos en Estambul, el Cairo. Mogadishu y Adén y subrayó que esos crímenes merecen la más intensa repulsa mundial.“El terrorismo constituye una de las mayores amenazas para la paz y para seguridad internacional, atenta contra los pilares fundamentales en los que se fundamentan nuestras sociedades y contra los derechos humanos fundamentales”, señaló.Recordó que su país tiene una larga experiencia en la materia, debido al sufrimiento causado por el terrorismo.Durante la jornada, el Consejo de Seguridad aprobó por unanimidad una resolución en la que se hacen varias exhortaciones, entre ellas se pide a los Estados que aún no lo hayan hecho, a que se hagan Estado parte lo más pronto posible de los convenios, convenciones y protocoles internacionales de lucha contra el terrorismo.El texto también reafirma que deben exigirse responsabilidades a los que cometan esos actos y violaciones del derecho internacional humanitario.