Cementos Argos, productora y comercializadora de cemento y concreto con presencia en 15 países y territorios, recibió oficialmente la planta de cemento de Martinsburg y las 8 terminales de envío y recepción de producto que había anunciado que adquiriría por 660 millones de dólares.La transacción, que ya cuenta con la aprobación de la Comisión Federal de Comercio (FTC por sus siglas en inglés), potencia la estrategia de diversificación geográfica planteada a largo plazo y consolida a la compañía como la segunda productora de concreto y la cuarta cementera en los Estados Unidos. Además, los activos adquiridos le permiten llegar a nuevos mercados en los estados de Pennsylvania, Maryland, District of Columbia, New York, New Jersey y Ohio.La planta de cemento de Martinsburg es reconocida por ser la más eficiente energéticamente de los Estados Unidos, y recientemente recibió la certificación Energy Star. Además, cuenta con un proyecto de utilización de materiales alternativos, lo que le permitirá a la compañía generar ahorros adicionales, al tiempo que aporta a la correcta disposición de residuos y al cuidado del medioambiente. Esta inversión es coherente con el programa BEST, que se traduce en Construyendo Eficiencia y Sostenibilidad para el Mañana y que busca hacer de Cementos Argos el productor más eficiente en todos los países y territorios donde tiene presencia.“Hoy nos complace anunciar el cierre formal de esta transacción y el inicio de operaciones de la nueva planta cementera y sus terminales bajo nuestra cultura y modelo de negocio; le damos la bienvenida a Argos a 200 nuevos colaboradores. Esta adquisición no solo fortalece nuestra estrategia de internacionalización, sino que también nos permitirá incorporar conocimientos y generar mayores sinergias y eficiencias, aportando de esta forma a la consolidación de nuestro programa BEST”, afirmó Juan Esteban Calle, presidente de Cementos Argos.Los activos que entran a formar parte de la compañía son: una planta con una capacidad instalada de 2,2 millones de toneladas de cemento y 1,6 millones de toneladas de clínker al año, y ocho terminales de envío y recepción de cemento. Con lo anterior, Cementos Argos amplía su presencia en los Estados Unidos, llegando a 13 estados y aumentando su capacidad de producción en 29% en este país.