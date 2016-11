Luego de 62 años llega la señal abierta de televisión al municipio de Pachavita, en el departamento de Boyacá. Será señal digital abierta para los habitantes del Valle de Tenza.El Ministro de las TIC, David Luna Sanchez y la Directora de la Autoridad Nacional de Televisión, Ángela María Mora Soto entregarán este miércoles 23 de noviembre la buena noticia que beneficiará a más de 22 mil habitantes del Valle de Tenza en Boyacá.El municipio de Pachavita, que por su situación geográfica no fue cubierto por la señal abierta de televisión analógica, ahora hará parte de los municipios que ya tienen la señal de la Televisión Digital Terrestre en Colombia.Tras 62 años de existencia de la televisión en el país y en el marco de los 220 años de fundación de Pachavita, la Junta Nacional de Televisión encabezada por el Ministro David Luna hará realidad este sueño en evento público que tendrá lugar en el Coliseo Cubierto a partir de las 9:00 am con transmisión en directo por Canal 13.Pero no solo Pachavita tendrá la mejor señal. Los municipios vecinos de Chinavita y Garagoa también serán cubiertos por la estación transmisora lo que significa que ellos también disfrutarán de la señal de los 5 canales públicos en alta definición.Por esta razón la directora de la ANTV hizo extensiva la invitación a todos los habitantes de Pachavita, y a los vecinos de Chinavita y Garagoa, para que asistan al Coliseo el 23 de noviembre y conozcan la forma de acceder a la señal de TDT que por primera vez llega a estos municipios boyacenses.El evento que iniciará a las 9 am contará con la presencia además del Ministro David Luna y la Directora, del Ingeniero Ernesto Orozco miembro de la Junta Nacional de Televisión, las autoridades locales encabezadas por el Alcalde de Pachavita, el Gerente de RTVC Jhon Jairo Ocampo, la Gerente de Canal Trece, Catalina Ceballos y será transmitido en directo por el Canal Regional Canal 13.