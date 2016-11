El patinódromo que se está construyendo en la ciudad de Tunja recibió el aval en materia de infraestructura por parte de la Federación Colombiana de Patinaje- FEDEPATIN, a través de la visita que efectuó el pasado viernes 04 de noviembre el Asesor de la federación, Alexander Salas.“Estamos haciendo unas visitas a los escenarios para mirar técnicamente que estén bien construidos. El motivo de la visita es verificar la etapa de diseño, confrontar que los diseños cumplan con la reglamentación, luego se hacen las visitas periódicas en obra, para verificar que lo que estaba en planos se esté llevando correctamente en la realidad. Me voy muy contento porque las características generales del escenario lo planean como uno de los mejores escenarios que vamos a tener en Colombia, por no decir que el mejor en este momento.”, manifestó SalasIndicó que no solo se muestra como un escenario deportivo de patinaje, sino además el componente arquitectónico que se ve, hace que este escenario sea agradable, un lugar donde toda la ciudadanía podrá hacer sus prácticas deportivas.El patinódromo se encuentra ubicado en el barrio San Antonio y tendrá al servicio de la comunidad pistas de ruta, de velocidad y cancha de hockey, entre otros. El escenario deportivo que se encuentra en cerca del 80% de ejecución del contrato inicial, requerirá de obras adicionales para su acondicionamiento total, para las cuales la administración municipal ya asignó el presupuesto.