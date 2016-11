La Administración de Parques Nacionales Naturales de Colombia informó que no es cierta la versión que circula en redes sociales, según la cual se reabrió el ingreso de visitantes al parque.Mediante un comunicado de prensa, Parques Nacionales Naturales informó que es falso que se haya autorizado la apertura del Parque Nacional Natural El Cocuy."De manera irresponsable se viene promoviendo la apertura del Parque Natural el Cocuy, desinformando a la opinión pública y generando confusión en los turistas y personas interesadas en visitar el parque" indica Parques Nacionales Naturales en su comunicación.Según Parques Nacionales Naturales de Colombia, "a la fecha el Parque Nacional El Cocuy no se encuentra abierto al público para la actividad Ecoturística, La Institución no ha indicado la apertura del Parque para el ingreso de visitantes".