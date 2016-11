Gustavo Álvarez Gardeazábal* | La noticia conocida el viernes de que el país solo tuvo un PIB de 1.2% en el tercer trimestre del año indica que como vamos, vamos mal y que donde sigan las equivocaciones del Banco de la República, del ministro Cárdenas y de los congresistas tomando medidas absurdas,el país seguirá de culos y no se vislumbra una talanquera que lo pare.La RTO (reforma tributaria oligarca) dirigida contra la personas naturales, la clase media y los pobres, nos puede dar el puntillazo .Y todo por conseguir un dizque valiosísimo respaldo de las calificadoras de riesgo. Estamos endeudados hasta el cogote, vamos a destruir el consumo y asustar a peluqueros y tenderos, pero nos van a calificar bien.Los vallecaucanos estamos dando unos ejemplos que nos pueden hacer ganar la fama de torpes irredentos. El alcalde Armitage ,con el visto bueno de su Concejo,decretó que solo los pobres deben cumplir el pico y placa. Todo el que tenga $2.800.000 anuales para pagar ,podrá circular cualquier dia.Y en Acuavalle nos echaron el cuento de que por culpa del invierno el deslizamiento de la banca les había roto una tubería de la presa de Sarabrut ,que lleva el agua a 7 acueductos del norte del departamento.No fue así, un mal diseño del trabajo de reparación con la maquinaria pesada ,reforzando el tubo desnudo al pie de la carretera terminó por despegarlo y el chorro a presión desbarató la carretera por debajo. No hubo caída de la banca. Torpezas , mentiras piadosas o mala administración?EPM informó esta semana que por el reconocimiento de la indemnización por los daños y lucro cesante durante los 130 días que duró la crisis de Guatapé, las compañías de seguros le giraron a las Empresas Publicas de Medellín la suma de 459 mil millones, unos 150 millones de dólares.Eso significa que el maquillaje que sufrió el informe de la Contraloría de Medellín fue evidente pues los costos de los errores ,descuidos y desidia en el daño de Guatapé ,y en su manejo, fueron muchísimo mayores que los 70 millones de dólares de que hablaron en ese pomposo informe donde no señalaron culpables. Por supuesto como se trata de Medellín y de EPM, allá no pasó nada ni va a pasar nada. Todo bien, como diría el Pibe,no cierto Federico?---*Escritor y líder de opinión.@eljodarioeljodario@gmail.com