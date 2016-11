Gustavo Álvarez Gardeazábal* | Da risa ver el hecho de que la revista Semana premia a un grupo de personas dizque de líderes en un país en donde como nadie cree en nadie, los líderes han desaparecido.No hay la menor duda que es una vana ilusión publicitaria porque los líderes se hacen, no los decretan.En los partidos políticos los líderes le cedieron el turno a los contratistas. Ya no se recoge ni cauda ni audiencia con un discurso y menos con una intervención en el Congreso. Arrumado en el cuarto de sanalejo el control político que permitía el lucimiento de los senadores y representantes, su liderazgo se ha esfumado mientras reparten prebendas, se atosigan de mermeladas y doblan la cerviz ante el ejecutivo.En los gremios representativos de la producción o el comercio, el agotamiento de liderazgo es acaso peor. La dignidad que encarnaba ser presidente de alguna entidad privada, ha desaparecido.Sus voces son apenas una mas en el destemplado concierto de autodefensas conque pretenden mostrar una unidad gremial para no ser víctimas del gobierno alcabalero o del ruido ensordecedor de los medios que prefieren promocionar músicos ,presentadores o comentaristas.Y en este oficio en que nos movemos tantos periodistas,columnistas y opinadores,la envidia ha dejado de ser aliciente para convertirse en rocas inamovibles y la voluntad de lanzar ideas o de refutarlas, se traspapeló en los hilos que mueven los dueños de los medios o sus clientes anunciadores.Somos un país que va al garete viendo desaparecer sus conductores detrás de íntimas necesidades personales o de metas cada vez menos apetecibles por la comunidad---*Escritor y líder de opinión.@eljodario