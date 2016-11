El Experto Independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género, Vitit Muntarbhorn, condenó hoy los sistemáticos ataques que sufren los miembros de la comunidad LGTBI nivel mundial.En su primera declaración desde la llegada al cargo, el profesor de leyes tailandés criticó la proliferación de los mensajes de odio, la violencia y la discriminación contra esos seres humanos.Muntarbhorn alertó sobre una escalada en el uso de las redes sociales para atacar a esa minoría, conducta que calificó de rampante.El experto también cuestionó la existencia de leyes anticuadas, estereotipos e interpretaciones sesgadas de la religión, que conducen o permiten esta situación.“Las personas tiene derecho a ser como son, y eso no puede traducirse en abusos”, dijo y añadió que los asesinatos, las violaciones y las mutilaciones y otros tratamientos crueles han quedado bien documentados por varias fuentes en distintas partes del mundo.El establecimiento de su mandato por el Consejo de Derechos Humanos, a mediados de año y tras una cerrada votación, del puesto de experto independiente no cuenta con un apoyo unánime, a partir de la oposición de varios gobiernos.El lunes, la Tercera Comisión de la Asamblea General de la ONU, encargada de los asuntos sociales, humanitarios y culturales, presenció un fuerte debate antes de la votación de una enmienda en que la que varios Estados solicitaba diferir la entrada en vigor de esa relatoría para así tener más tiempo para consultas.La solicitud, rechazada por 84 votos a favor, 77 en contra y 17 abstenciones, argüía que los términos “orientación sexual” e “identidad de género”, no eran recogidos por la ley internacional, por lo que ese mandato carecía de la especificidad requerida para desempeñarse con justeza.Especialistas en derechos humanos advirtieron que retrasar o suspender retroactivamente la creación y puesta en marcha de un mandato tendría "un impacto perjudicial en el trabajo más amplio del Consejo de Derechos Humanos" de la ONU.