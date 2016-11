El Director General de Migración Colombia, Christian Krüger Sarmiento, informó que no se tiene previsto en este momento implementar nuevos controles a los ciudadanos que crucen la frontera con Venezuela y se continuará trabajando con la Tarjeta Migratoria de Tránsito Fronterizo.'Hemos evidenciado que la Tarjeta Migratoria de Tránsito Fronterizo ha sido una herramienta eficaz para facilitar la movilidad en la región. Además nos ha permitido registrar e identificar a aquellos extranjeros que se mueven regularmente por esta frontera, cumpliendo así con el propósito que nos trazamos como país, de construir una frontera ordenada, regulada y segura', afirmó Krüger.Agregó que no es política de la entidad realizar cambios de las medidas sin informarlos previamente y sin socializarlos con los interesados.Krüger Sarmiento hizo énfasis en que no es cierto que se vaya a exigir a partir del 7 de noviembre el pasaporte a quienes habitualmente cruzan la frontera, y enfatizó que la entidad mantendrá su compromiso de facilitar la movilidad en esta zona.