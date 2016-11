Como parte de una visita a México, Arne Sorenson, el presidente y CEO de Marriott International, Inc., hoy anunció la firma de cuatro hoteles en el país. Tras una estrategia de expansión agresiva en uno de los mercados clave de la región, Marriott espera incluir las nuevas propiedades en su cartera actual de 70 hoteles.La empresa opera más de 200 hoteles en el Caribe y América Latina, abarcando 20 marcas en 33 países y territorios."Estamos muy complacidos de extender nuestro alcance en América Latina con marcas tan diversas como Renaissance, AC Hotels by Marriott, Westin y Aloft", dijo Sorenson. "Estos nuevos proyectos están siendo impulsados por un sólido aumento en la demanda de viajes de negocios y de placer a esta parte dinámica del mundo. También reafirman nuestro compromiso a realizar proyectos de desarrollo de hoteles de la más alta calidad y mantener la confianza de los inversionistas en nuestras marcas innovadoras".Marriott está satisfaciendo la creciente demanda en el segmento de servicio completo en México con la firma de The Westin Puebla. El hotel, de propiedad de IDEURBAN y administrado por Marriott, abrirá durante la segunda mitad de 2018 y traerá las innovadoras iniciativas de bienestar de la marca Westin a una de las ciudades más antiguas en la región. La propiedad se unirá al portafolio de hoteles de Westin en el país, incluyendo en la Ciudad de México, Guadalajara y Cancún. Dos hoteles Westin adicionales se hallan en fase de construcción en Cozumel y Monterrey que deberían abrir en 2017 y 2018, respectivamente.The Westin Puebla, ubicado en el corazón mismo de Angelópolis, uno de los desarrollos empresariales, comerciales y residenciales más importantes de Puebla, formará parte de un complejo multiuso que incluirá residencias, boutiques, restaurantes y espacio para oficinas de Westin. El hotel será diseñado por el famoso estudio de arquitectos TEN Arquitectos, dirigida por el arquitecto de renombre internacional Enrique Norten. Tendrá 142 habitaciones y ofrecerá las celebradas comodidades insignia de Westin, incluyendo la icónica Westin Heavenly® Bed. El hotel también tendrá un Heavenly Spa by Westin, un moderno centro de acondicionamiento físico WestinWORKOUT®, una piscina y restaurantes inspiradores que incluirán diversas opciones culinarias saludables, junto con los deliciosos menús insignia SuperFoodsRx™ de la marca.Conjuntamente con Grupo Diestra, el mayor socio de franquicia de servicio completo de Marriott en el Caribe y América Latina, la compañía se alista para introducir la marca Renaissance Hotels en México con el desarrollo de un hotel Renaissance en Cancún, un importante mercado estratégico en México. La primera piedra en la construcción de la nueva propiedad se pondrá dentro de Puerto Cancún, ubicado entre la zona hotelera de Cancún y el centro de la ciudad.El desarrollo magistralmente planificado de 800 acres incluye 270 acres de reserva ecológica, un campo de golf de 18 hoyos diseñado por Tom Weiskopf (operando), una marina con 200 atracaderos, unas 5,000 unidades residenciales, 115 tiendas minoristas, restaurantes, cines y más. El Renaissance Cancun tendrá 180 habitaciones y aproximadamente 445 pies cuadrados de espacio interior para reuniones.