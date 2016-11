De esta lengua, que hablaban aproximadamente un millón de habitantes del Nuevo Reino de Granada antes de la llegada de los españoles, aún se usan palabras derivadas como: “changua” (de la raíz muysca “agua sal”), “chucua” (pantano o humedal) y “cuchuco” (derivado del concepto “comida”).Las opiniones divididas sobre la posibilidad de revitalizarla se ventilaron durante el lanzamiento del libro Muysca: memoria y presencia y la conmemoración de los 35 años de la revista Forma y Función, del Departamento de Lingüística de la Universidad Nacional de Colombia (U.N.).Diego Fernando Gómez, antropólogo de la U.N., piensa que sí es posible revitalizarla, utilizando las técnicas de la lingüística histórica, disciplina que compara las lenguas e identifica rasgos de parentesco entre ellas.Para el antropólogo, esa tarea implica “tener muy buenos datos sobre las otras lenguas chibchas, principalmente el Uwa y el arhuaco, aunque también del kogui, el damana, el chimila o ette taara, el bari ara y cuna. Una vez se reconocen las familias lingüísticas, puede verse el origen de las palabras”.Tal procedimiento equivaldría, por ejemplo, a recuperar el español (suponiendo que se haya perdido) con base en el francés, italiano, portugués, rumano, entre otras lenguas derivadas del latín.Sin embargo, Olga Ardila, profesora del Departamento de Lingüística de la U.N. Sede Bogotá, considera que no es posible revitalizarla: “el muysca se extinguió en el siglo XVIII y no puede volverse a hablar. Recuperarla sería crear una nueva variedad, un neomuysca”.Los que defienden esa posición señalan que el muysca no tiene palabras para referirse a avances tecnológicos ni a términos modernos como “libertad”, “emancipación” o “democracia”.Asimismo, comentan que no es posible determinar cómo pronunciar las grafías contenidas en los libros de muysca, las cuales los misioneros españoles adecuaron con base en la ortografía castellana del momento con el fin de enseñar la religión católica.La profesora Ardila señala que la lengua desapareció por tres razones: primero, “porque los muiscas estaban ubicados en el centro del Nuevo Reino de Granada y tuvieron un contacto muy rápido con el español”; segundo, “porque la lengua muysca tenía muchos dialectos y debió incidir la falta de la unidad de la lengua”; y tercero, “por el mestizaje: muchos muiscas se relacionaron con españoles, hablando cada vez más el español y menos su lengua”.El libro Muysca: memoria y presencia es resultado de las ponencias presentadas en la “Cátedra de Pensamiento Colombiano: Lengua y Cultura Muysca”, organizada por la U.N. en 2013.La cátedra reunió a expertos nacionales e internacionales de diversas áreas (lingüística, antropología, cultura, historia, arqueología) en un curso ofrecido a estudiantes y al público.La obra se hizo con el objetivo de ampliar el conocimiento y el entendimiento sobre la lengua muysca.Se abordaron temas históricos como los cantos y las coplas de los muiscas o la composición de los nombres propios. Asimismo, se hizo un estudio descriptivo y comparativo del muysca con respecto a otras lenguas chibchas como el Uwa. Por otro lado, se abordó el sistema verbal de los muiscas y se analizaron a fondo palabras como “pquyquy” que significa “corazón”, pero también es sinónimo de “pensamiento”, “deseo” o “el carácter de las personas”.“El libro es un referente para todos los interesados en esta cultura” señala Constanza Moya, Vicedecana de Investigación y Extensión de la Facultad de Ciencias Humanas, y una de las compiladoras de la obra.Durante el evento también se conmemoraron los 35 años de la revista Forma y Función, del Departamento de Lingüística. “La publicación nació en 1981, antes que el departamento y la maestría. Es nuestra impronta, nos identifica”, complementa la profesora Moya, su editora.