La Dirección de Fiscalía Nacional Especializada de Justicia Transicional lanzó un plan para que los familiares de 1.560 víctimas exhumadas y que fueron sepultadas como Cuerpos no Identificados (CNI), se presenten con el fin de aportar muestras de laboratorio necesarias o elementos que permitan la individualización e identificación.Para ello la Fiscalía General de la Nación invita a quienes tienen personas desaparecidas en el marco del conflicto armado colombiano y que aún no han puesto en conocimiento dichos hechos, para que informen, se tomen las muestras de laboratorio para facilitar el proceso de identificación y así aumentar la posibilidad de encontrar a sus seres queridos.Como forma de reparación a las víctimas y de esclarecimiento de la verdad, el Grupo de Exhumaciones de la Dirección de Justicia Transicional, en cumplimiento de su labor de búsqueda, identificación y entrega a los familiares de personas desaparecidas, ha encontrado a la fecha 5.263 fosas, exhumado un total de 8.455 cuerpos a nivel nacional y de este total ha entregado a sus familiares 3.432 cuerpos.Así mismo cuenta con 1.560 cuerpos con posible identidad, para los cuales resulta significativo contar con un completo banco genético que permita fortalecer las actividades de identificación.Sin embargo, es primordial para la Fiscalía ampliar las muestras de referencia de ADN de los familiares de las personas desaparecidas, con el fin de poder disponer de información para la realización de pruebas de parentesco, teniendo en cuenta que en los laboratorios de la entidad hay al menos 90 nombres en la lista de las víctimas plenamente identificadas que no cuentan con familiares registrados actualmente.Las personas interesadas pueden comunicarse con la línea gratuita a nivel nacional 018000916999 o a los teléfonos fijos en la ciudad de Bogotá: 0315705155, 0315705428, 0315704558, 0312444468.Además pueden consultar en la página web de la Fiscalía las sedes de la Dirección Nacional de Justicia Transicional en donde puede poner en conocimiento los hechos y tomarse las muestras de sangre, http://www.fiscalia.gov.co/jyp/sobre_unidad_victimas/sedes-de-la-subunidad-de-victimas-de-justicia-y-paz/ De igual manera puede tener acceso a la revista Rastros, en la que encontrará información sobre prendas y elementos personales hallados en las fosas, en desarrollo de las diligencias de exhumación.