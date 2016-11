Film&Arts presenta un día especial para celebrar la carrera de Christopher Plummer, el actor que se ganó el corazón de todas las familias en “La novicia rebelde”. El sábado 26 de noviembre, el canal estrenará “Barrymore” y “Plummer detrás de Barrymore”En noviembre, el canal de televisión Film&Arts homenajea a Christopher Plummer y su larga carrera como actor profesional con el estreno de “Barrymore” la versión fílmica de la obra de texto que le valió su segundo premio Tony. Además, el canal presenta “Plummer detrás de Barrymore” un documental especial que recuenta el detrás de escena de la obra además de incluir la fascinante biografía de Plummer. Ambos estrenos serán el sábado 26 de noviembre.Estreno: sábado 26 de noviembre a las 8:00 pm (hora Colombia)Ambientada en 1942, Plummer le da vida al aclamado actor shakesperiano, John Barrymore, en los meses previos a su muerte. Este ensayaba la reposición de Ricardo III, en Broadway. Una producción que el público esperaba con ansias; el actor, sin embargo, corría con otra suerte. Barrymore se encuentra en el ocaso de una larga y próspera carrera que alguna vez lo colocara entre los actores más codiciados. La audiencia se encuentra a un personaje con un lacerante ingenio y una desesperación por partes iguales. Este ícono desteñido revisa los altos y bajos de sus triunfos teatrales y su notable vida.“Barrymore” estrenó en 1997 como una obra de texto en Broadway y le valió a Christopher Plummer su segundo premio Tony a mejor actor, quien luego revivió su interpretación en 2011 para la versión fílmica. John Barrymore, el actor real (y abuelo de la actriz Drew Barrymore), es considerado uno de los actores más reconocidos de repertorio shakespereano, fallecido en 1942 a los 60 años de edad.Estreno: sábado 26 de noviembre a las 4:00 pm (hora Colombia)El documental cuenta la historia detrás de la obra de teatro y la película “Barrymore”, desde su reposición en Broadway hasta la filmación de la película. Con el objetivo de conocer al verdadero actor en el cual se inspira la historia, el film incluye entrevistas al equipo creativo, a su protagonista, a Gene Saks (director de escena) y al dramaturgo William Luce. Todos ofrecerán una vista personal sobre la vida de este controvertido personaje.Además, “Plummer detrás…” presenta la fascinante biografía de Plummer a través de entrevistas de tres grandes actrices que compartieron importantes proyectos con él: Julie Andrews (The Sound of Music), Helen Mirren (The Last Station) y Zoe Caldwell (varias obras de Shakespeare en Stratford).Christopher Plummer (86) es un actor canadiense ganador del Óscar y de los premios Emmy, Globo de Oro y Tony. Inició su carrera profesional en 1958 con tres producciones, en distintos formatos y con un reconocimiento único de la crítica. “Little Moon of Alban”, fue su primera tira de TV y obtuvo su primera nominación a un Premio Emmy como mejor actor, mientras que en teatro estrenó “J.B.” y fue reconocido con su primera nominación al Premio Tony como mejor actor. Además, apareció en “Stage Struck”, un film protagonizado por Henry Fonda. Sin embargo, fue “La novicia rebelde” (1965) donde interpretó al Cpt. von Trapp junto con Julie Andrews en el rol titular, con el cual se consolidó a nivel internacional. A pesar de su larga y exitosa carrera cinematográfica, no fue sino hasta el año 2010 donde la Academia le otorgó su primer premio Óscar por “Beginners”.