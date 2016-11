Regresa la atrapante serie criminal “Ripper Street”, con su segunda temporada, el martes 8 de noviembre a las 8:00 pm (hora Colombia). Cuenta con el protagónico de Matthew Macfadyen (Orgullo y prejuicio) como el inspector detective Edmund Reid.Lograr que Whitechapel no se convierta en un infierno es cada vez más complejo para el inspector Reid y sus leales compañeros: el detective Bennet Drake, un hombre rudo, y el capitán Homer Jackson, el tipo de persona que disfruta de largas noches en el burdel de Long Susan. A medida que el siglo entra en su última década, la sociedad se encuentra al borde del colapso moral y los problemas del Imperio Británico se sienten cada vez con más intensidad en el oscuro corazón del East End de Londres.La segunda temporada de “Ripper Street” llega a Colombia en noviembre por la señal de Film&Arts. El recuerdo de Jack el Destripador puede haberse borrado pero las calles que solía caminar son más peligrosas que nunca.Los hombres de la División H son empujados a su límite, mientras que son socavados a cada paso por la fuerza corrupta y amoral de la División K, dirigida por el temible Shine Jedediah. Mientras Reid trata de llegar a un acuerdo con sus propios demonios, encuentra un atisbo de felicidad en compañía de la encantadora Jane Cobden - la primera mujer elegida para el Consejo del Condado de Londres. Mientras tanto, Drake está felizmente casado con Bella, aunque el amor no correspondido de Rose todavía lo persigue, y la tormentosa relación de Jackson y Susan Long se ve abrumada por más secretos y mentiras.El elenco está formado por Matthew Macfadyen (Orgullo y prejuicio, Spooks) como Edmund Reid, inspector detective. Jerome Flynn (Game of Thrones, Black Mirror) como Bennet Drake, superior de Reid; Adam Rothenberg (The immigrant, Tennessee) como el capitán Homer Jackson; MyAnna Buring (Twilight, The Descent) como Long Susan; David Wilmot (The Guard, King Arthur) como el sargento Donald Artherton; Charlene McKenna (Breakfast on Pluto) como Rose Erskine; David Dawson (The Last Kingdom) como Fred Best; Clive Rusell (Game of Thrones, Sherlock Holmes) como Fred Abberline y Anna Burnett (The Falling) como Mathilda Reid, hija del inspector Reid.