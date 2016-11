Vea la programación y resultados de los partidos de la fecha 19 de la Liga Águila II – 2016, los cuales se disputarán entre el viernes 4 y domingo 6 de noviembre.PatriotasOnce CaldasEquidad vs. BucaramangaHora: 3:15 p.m.Estadio: Metropolitano de TechoTelevisión: WIN SportsCali vs. EnvigadoHora: 5:10 p.m.Estadio: Deportivo CaliTelevisión: RCNA. Petrolera vs. TolimaHora: 5:30 p.m.Estadio: Daniel Villa ZapataTelevisión: WIN SportsMedellín vs. Boyacá ChicóHora: 7:45 p.m.Estadio: Atanasio GirardotTelevisión: WIN SportsPasto vs. FortalezaHora: 7:45 p.m.Estadio: Departamental LibertadTelevisión: WIN SportsJaguares vs. Rionegro ÁguilasHora: 3:15 p.m.Estadio: Municipal de MonteríaTelevisión: WIN SportsCortuluá vs. JuniorHora: 5:30 p.m.Estadio: 12 de octubreTelevisión: WIN SportsSanta Fe vs. NacionalHora: 7:30 p.m.Estadio: Metropolitano de TechoTelevisión: WIN SportsLunes 7 de noviembreHuila vs. MillonariosHora: 3:15 p.m.Estadio: Guillermo Plazas AlcidTelevisión: RCN