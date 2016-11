Con 130 votos por el Sí y cero en contra, la plenaria de la Cámara de Representantes refrendó, este miércoles en la noche, el nuevo Acuerdo de Paz suscrito entre el Gobierno y las Farc. Un trámite similar ya se había cumplido, el pasado martes, en la plenaria del Senado, donde el Acuerdo fue acogido por 75 votos a favor y cero en contra.Cabe recordar que en el debate cumplido este miércoles en la plenaria de la Cámara de Representantes, intervinieron por el Gobierno Nacional el Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo; el jefe del Equipo Negociador, Humberto de la Calle, y el Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo.En su intervención, el Ministro del Interior afirmó que el diálogo nacional convocado por el Gobierno Nacional, luego de los resultados del plebiscito, fue “útil y conveniente”, porque de ahí surgió un nuevo y mejor Acuerdo de Paz.Por su parte, el jefe de la delegación del Gobierno Nacional, Humberto de la Calle, y el Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, expusieron ante los representantes a la Cámara las características y cambios contenidos en el nuevo acuerdo firmado el pasado 24 de noviembre.De la Calle explicó que después de las largas jornadas de trabajo con los líderes del No en Bogotá y con las Farc en La Habana, “se incorporó el mayor número posible de cambios: 57 de los 60 propuestos”.De la Calle recalcó que las Farc dejarán sus armas bajo la supervisión internacional, lo cual no tuvo mayores reparos por parte de los líderes del No. “Se acordó un proceso transparente y claro de dejación de armas, que quedaran después de 6 meses en manos de Naciones Unidas”, dijo.Recordó que la situación actual del cese al fuego es frágil: “Ustedes han visto que ya han ocurrido incidentes, porque una guerrilla en las condiciones de los protocolos vigentes tienen una duración limitada”, por lo que insistió a la Cámara en la urgencia de la refrendación e implementación del Acuerdo.A su vez, el Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, recordó a los congresistas la misión que tienen hoy: “No se nos puede olvidar lo que estamos haciendo. Estamos tratando de acabar una guerra de más 50 años. Y no puede ser que por enredos jurídicos e interpretaciones diversas como la del bloque de constitucionalidad no seamos capaces de ponernos de acuerdo en lo que hay que hacer, que es terminar el conflicto”.