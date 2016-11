Esta noticia nos toma por sorpresa a mi familia y a mí. Mantengo mi confianza en que los resultados de estos nuevos exámenes serán positivos.Como ha sido costumbre, he pedido autorización al Congreso para viajar y cumplir con esta recomendación.Viajaré mañana miércoles a Estados Unidos. El examen se realizará el jueves y estaré de regreso al país el viernes.Como lo ha dicho el doctor Felipe Gómez, le he pedido a los médicos que cuando se concluya esta etapa de diagnóstico se informe al país.Desde hace varios meses Diálogo Interamericano me había invitado a un evento a realizarse en Washington esta semana. Esta semana también se realizará en nuestra Embajada en esa ciudad una comida en honor del Vicepresidente Joe Biden, quien ha sido un gran aliado de nuestro país.Inicialmente me había excusado de asistir a estos eventos, pero dado que coinciden las fechas, trataré de asistir. Igualmente, voy a aprovechar mi estadía en Washington para reunirme con Senadores y Representantes republicanos y demócratas –siguiendo nuestra tradicional política bipartidista - con el fin de informarles sobre el nuevo acuerdo de paz y discutir con ellos los pasos a seguir con Paz Colombia y el posconflicto.