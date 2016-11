La temporada 12º de “Mentes Criminales” representa todo un desafío para los CriminalMindíacos: el histórico líder del equipo de BAU, Aaron Hotchner (Thomas Gibson) todavía estará presente en el episodio estreno, sin embargo desde el segundo episodio en adelante, ya no formará parte del elenco.Tampoco regresará el rompecorazones de la serie, el valiente Derek Morgan, interpretado por el actor Shemar Moore. Sin embargo, a no perder la compostura… Regresa la aparentemente insensible pero entrañable e incondicional Emily Prentiss, interpretada por Paget Brewster. No todo son partidas. El equipo contará con un nuevo integrante: el ex “CSI Miami” Adam Rodríguez en la piel del agente Luke Alvez. Alvez estará a cargo de la captura de un peligroso asesino en serie que escapó de la cárcel junto con otros 13 condenados, en el episodio final de la temporada pasada. Los nuevos episodios de la explosiva serie “Mentes Criminales” se estrenan a partir de noviembre, todos los lunes a las 9:00 pm (hora Colombia) por la señal de AXN.“Mentes Criminales” gira en torno a un equipo de perfiladores: investigadores de élite del FBI que analizan las mentes criminales más retorcidas, anticipándose a sus próximos movimientos. David Rossi (Joe Mantegna, conocido actor, guionista, productor y director; que ha realizado más de 200 films y participado en series como el “El Padrino III”, “Bugsy”, “Rat Pack” y“Body of Evidence”), experimentado agente de la Unidad de Análisis de Conducta y uno de los fundadores del BAU, vuelve al equipo a resolver nuevos casos junto al Agente Especial Dr. Spencer Reid, el sensible genio incomprendido; la mujer multi-task Jennifer "JJ" Jareau, quien tiene el talento de ocuparse de la maternidad y el matrimonio con la misma habilidad y precisión con que maneja la relación con los medios del BAU; y la soberbia ex hacker Penélope García interprestada por Kirsten Vangness, quien le pone el toque de acidez y actitud “políticamente incorrecta” al rol clave de soporte de investigación digital del equipo.La Dra. Aisha Tyler, especialista en lingüística, también regresa para intentar dilucidar el sangriento y críptico mundo de las motivaciones asesinas.“Mentes Criminales” que estrena su 12º temporada en noviembre en el canal AXN. Con 277 episodios emitidos, la serie arrancó siendo protagonizada por Mandy Patinkin. Tras su partida del show en la tercera temporada, aparece el multipremiado Joe Mantegna en la piel del italo americano investigador del FBI y escritor de novelas policiales David Rossi.La serie es protagonizada hoy por Joe Mantegna como el Agente Especial David Rossi; A.J. Cook como Jennifer Jareau; Matthew Gray Gubler como el Dr. Spencer Reid (Matthew es también Director de algunos capítulos); Kirsten Vangsness como Penélope García; Aisha Tyler como la Dra. Tara Lewis; Adam Rodriguez como Luke Alvez; y Paget Brewster como SSA Emily Prentiss.