Patriotas

Se realizó el sorteo para definir las las llaves de los cuartos de final de la Liga Águila II – 2016. Así quedaron conformadas.Los equipos cabezas de serie, es decir los que clasificaron de la posición 1 a la 4 comenzarán sus series como visitantes y cerrarán en casa. Las llaves quedaron conformadas de la siguiente manera:Nacional vs. MillonariosCali vs. BucaramangaTolima vs.Santa Fe vs. MedellínLas fechas establecidas inicialmente para los cuartos de final, semifinal y final son:Cuartos de final ida: 26 y 27 de noviembreCuartos de final vuelta: 30 de noviembre y 1 de diciembreSemifinales ida: 3 y 4 de diciembreSemifinales vuelta: 7 y 8 de diciembreFinal ida: 11 de diciembreFinal vuelta: 17 de diciembreEn semifinales se enfrentarán el ganador de la llave A con el de la D, y el vencedor de la llave B con el de la C.