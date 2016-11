La Selección Colombia visitó a Argentina, en u juego por la fecha doce de la eliminatoria rumbo al Mundial de la Fifa Rusia 2018. Los locales no tuvieron dificultad para vencer a un débil visitante.En San Juan, los locales estaban urgidos de resultados y la visita buscaba seguir en zona de clasificación. En los primeros minutos la iniciativa y el dominio fueron del local, que logró generar opciones en el arco de Ospina.Colombia también llegó con claridad al arco rival, pero las continuas faltas de los visitantes permitieron que a los 9 minutos Messi anotara, en cobro de tiro libre, el primer gol del encuentro, un golazo al ángulo, al que no logró llegar Ospina.Argentina aprovechó la falta de marca de Colombia y a los 22', a pase de Messi que superó a sus marcadores para dejar un pase impecable con el que Pratto remató de cabeza para marcar el 2-0, .Argentina bajó el ritmo y dejó que Colombia tuviera la iniciativa, pero los visitantes fueron impotentes y no lograron generar peligro en el arco de Romero, mientras que el local llegó cada vez que quiso, sin poder aumentar.Colombia fue víctima de un pésimo planteamiento táctico de Pekerman, que armó un equipo que ni defendió con claridad, ni tuvo ningún poder ofensivo.En la primera parte el juez mostró cinco amarillas, tres para Argentina (Pratto, Mercado y Banega) y dos para Colombia (James Rodríguez y Santiago Arias)Tras el descanso Argentina tuvo claras opciones que no aprovechó, mientras que Colombia fue más ofensivo, pero muy poco logró para generar en opciones de gol.A los 83' un nuevo error defensivo le permitió a Messi aprovechar para pasarle a Di María quien anotó el 3-0 definitivo.Con esta derrota y las victorias de Ecuador y Chile, Colombia se queda por fuera del grupo mundialista al ocupar la casilla número 6 en la tabla de posiciones, mientras que Argentina es quinto y vuelve a la zona de clasificados.La eliminatoria regresará en marzo de 2017, cuando Colombia recibirá a Bolivia.