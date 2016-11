El especial en formato maratón que se transmitirá en Colombia, incluirá los films Mammal protagonizada por Rachel Griffiths (“Six Feet Under”) y el fascinante documental The Wolfpack.Sundance Channel anuncia el regreso de “48 horas de Sundance Film Festival”, un especial de dos días enteros de películas estrenadas en el aclamado festival de cine independiente. La selección de films fue reconocida por el público y la crítica, y el canal los presenta en Colombia el sábado 19 y domingo 20 de noviembre.Por más de 30 años, el Sundance Film Festival ha sido la meca de lo mejor del cine independiente y, para celebrarlo, el canal Sundance Channel programa una nueva edición de películas estrenadas en Salt Lake City. Este ciclo recrea la emoción y la variedad de películas independientes que el festival trae cada año.El sábado 19 de noviembre a las 8:00 pm., el especial presentará:Mammal / Irlanda, Luxemburgo y Holanda / Dirección y guión: Rebecca DayMargaret se entera de que el hijo que abandonó de bebé, muere a los 18 años de edad. Este hecho irrumpe su simple y solitaria rutina. Un día, aparece Joe en su casa un adolescente vagabundo y del barrio. Ella le ofrece alojamiento y de forma repentina se convierte en la madre que nunca fue. Ella debe lidiar con la inestable tristeza de su ex esposo y su propio trastorno de soledad que se mezclarán en su relación con Joe y convertirán su afecto maternal en una intimidad más carnal.Rebecca Daly dirige Mammal con una mano firme y crea un film silencioso con la construcción de devastantes capas de dolor que esconden la soledad de Margaret. Rachel Griffiths, Barry Keoghan y Micahel McElhatton aportan una vulnerabilidad cruda al film que logra reflejar un nivel casi animal de dolor y trauma. Este silencioso retrato está lleno de gritos de angustia que consolidan el status de Daly como una directora de increíble respeto.Mammal recibió una nominación a Gran Jury Prize – World Cinema Dramatic en el Sundance Film Festival de 2016 y ganó el Panavision Spirit Award for Independent Cinema en el Santa Barbara Film Festival de 2016.Elenco: Rachel Griffiths, Barry Keoghan, Michael McElhattonEl domingo 20 de noviembre a las 6:30 pm “48 horas de Sundance Film Festival” emitirá:The Wolfpack / EE.UU. / Dirección: Crystal MoselleLos hermanos Angulo viven aislados del resto de la sociedad en un departamento en el Lower East Side de Nueva York. Apodados ‘manada de lobos’, los hermanos pasaron toda su infancia recreando sus películas favoritas improvisando elaborados disfraces y utilería con lo que encontraban en su hogar. Sin amigos y viviendo de asistencia social, alimentan su curiosidad, creatividad e imaginación con películas que les permiten escapar de su forzado aislamiento y soledad. La ‘manada’ de chicos tendrá que aprender cómo integrarse a la sociedad sin perder la hermandad.Con una mirada sin prejuicios a los personajes y un vasto archivo de películas hogareñas, la directora, Crystal Moselle crea un documental cautivante sobre una familia extraordinaria. Al sumergirse de lleno en su mundo, logra que su increíble historia se revele sin filtro. The Wolfpack resuena con la audiencia al proyectar personas que literalmente crecieron en películas. El film ganó el gran premio del jurado en la categoría documental en el Sundance Film Festival de 2015.Elenco: Bhagavan Angulo, Govinda Angulo, Jagadisa Angulo, Krsna Angulo, Mukunda Angulo, Narayana AnguloLos otros dos films que estrenarán durante el primetime de serán:The Girl from Nagasaki / Italia, Alemania, USA y Japón (Director: Michel Comte) – The Girl from Nagasaki es una innovadora reversión del clásico de la ópera Madam Butterfly. Con una historia re direccionada a través de los ojos del reconocido fotógrafo Michel Comte, la película es una sutil mezcla de realidad, drama y fantasía, que explota en una orgía visual de ballet moderno, opera y rodaje narrativo. En esta fábula moderna, el narcisismo de un hombre termina llevando a la ruina el puro e ingenuo amor de una joven. Michel Comte explora los eternos conceptos de amor, redención, metamorfosis y muerte.Elenco: Mariko Wordell, Edoardo Ponti, Polina Semionova, Michael Nyquist, Christopher LeeMother of George / USA / Dirección: Andrew DosunmuLuego de un casamiento nigeriano tradicional, meses pasan sin que Adenike quede embarazada. Ella está dividida entre su cultura Yoruba y su nueva vida en Estados Unidos, al tiempo que deberá afrontar desafíos incómodos y poco conocidos para salvar su matrimonioElenco: Isaach De Bankolé, Danai Gurira, Tony Okungbowa, Yaya Alafia, Bukky Ajayi