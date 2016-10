La senadora del Centro Democrático Nohora Tovar Rey, envió una carta de respuesta al periódico norteamericano The New York Times, por su articulo "The Man Blocking Peace in Colombia" en donde se asegura que el expresidente Álvaro Uribe Vélez está bloqueando la paz en Colombia.El siguiente es la carta enviada a The New York Times:⁠⁠⁠Bogotá D.C, Octubre 13 de 2016SeñoresTHE NEW YORK TIMESCiudad.Cordial Saludo,Les escribo en mi condición de Senadora de la República de Colombia, pero especialmente como víctima directa del grupo al margen de la ley Farc, que como es sabido, este último adelanta unas negociaciones con el Gobierno de Colombia que el pueblo rechazó en el pasado plebiscito del 2 de octubre; Recibo con asombro su editorial contra la persona del expresidente Álvaro Uribe Vélez en el que manifiesta que es el “hombre que bloquea la paz en Colombia”, y no logro entender como un periódico de tan reconocida trayectoria como el de ustedes, se permite hacer afirmaciones tan lejanas a la realidad de nosotros los Colombianos, reduciendo de manera negativa a la persona del expresidente, lo que fue una manifestación legitima, democrática y mayoritaria.Quienes promovimos la opción del NO, no estamos bloqueando de manera insensata el proceso de paz, quienes dijimos NO, queremos que existan verdadera reparación a las víctimas, queremos que las Farc no quede impune por delitos como el narcotráfico que tanto daño nos ha causado, inclusive a los EE.UU, quienes dijimos NO, queremos asegurarnos que la riqueza ilícita no sea usada para participar en actividades políticas, quienes dijimos NO, queremos que se le diga al país donde están los secuestrados, los cuerpos de los desaparecidos, queremos que responsables de crímenes de lesa humanidad no puedan ejercer cargos públicos, quienes dijimos NO, exigimos que sean entregadas las rutas del narcotráfico, que sean entregados todos los menores reclutados de manera ilegal.Estoy segura que el país de los EE.UU, ni el Gobierno y menos el periódico The New York Times, aceptaría una sola de estás garantías que hoy se dan a Farc para los miembros de Isis o de Al Qaeda, la sociedad norteamericana pediría justicia, como la pedimos los Colombianos en una voz representativa como la de Álvaro Uribe Vélez, que lejos está de “bloquear la paz” como ligera y desinformada ustedes lo manifiestan, por el contrario, somos los más interesados en la sostenibilidad de un proceso que esté fundamentado en la justicia, no en la impunidad y el olvido del dolor causado por los años de terror en cabeza de las Farc.Cordialmente;NOHORA TOVAR REYSenadora de la República.