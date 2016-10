El expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez reiteró su preocupación por el rumbo inestable que ha tomado la economía colombiana.Así lo hizo saber el exmandatario luego de su participación en la reunión que adelantó con el Consejo Gremial Nacional en Bogotá."Yo estoy muy preocupado es por el conjunto de la economía colombiana, de las finanzas públicas de la desmotivación de inversión, la competitividad que ha perdido el sector privado colombiano con los impuestos, las dificultades con el narcotráfico", dijo.Advirtió que Colombia es un país que tiene petróleo y gas para cinco o seis años en donde no se vislumbran nuevas exploraciones."La noticia que se da es: nos alcanza el petróleo para seis años, el gas para seis años; la noticia más grave no es esa, la noticia más grave es que no se está buscando con el ritmo que se requiere", expuso Uribe Vélez.Además dijo que esto se suma a la inquietud que se desprende del incremento en el endeudamiento público."Porque uno ve lo siguiente: endeudamiento consolidado del sector público ha vuelto a escalar al 53, 54 por ciento; déficit fiscal bien alto, representa hoy en un país que puede recaudar 140 billones en impuestos, ese déficit representa 32, 34 billones; el déficit de cuenta corriente puede significar 48, 50 billones", añadió.Aseguró que esos factores afectan al grueso de los ciudadanos, lo que se refleja, entre otros, con la pérdida de capacidad adquisitiva de los hogares colombianos y la ausencia de generación de empleo de calidad."Se afecta la clase media y empresas que les quitaron incentivos tributarios, les quitaron la norma que les permitía gozar de una estabilidad tributaria y que hoy al consolidar Predial, Industria y Comercio, Renta, Cree, Patrimonio, Cuatro por mil, y llegan a pagar el 72 por ciento. Esto no parece la Colombia que requiere un gran estímulo a la empresa privada, esto parece la Francia que propuso (François) Hollande, con tasas impositivas del 75 por ciento, que apenas eso fracasó tuvieron que empezar a reducirlas", explicó el hoy Senador.Álvaro Uribe anunció que la bancada del Centro Democrático expresará de manera oportuna su posición frente a la reforma tributaria que presentará el Gobierno."Oportunamente, apenas se conozca la reforma tributaria, nosotros, a través de los compañeros de las comisiones económicas, por ejemplo, en la comisión económica del Senado nos representan la senadora María del Rosario (Guerra), el joven senador Fernando Nicolás Araújo, el joven senador Iván Duque, ellos en nombre del Centro democrático le estarán hablando al país sobre el tema", aseguró.Sector privado vigorosoEl expresidente Uribe Vélez dijo que el país no puede afectar el desarrollo de las iniciativas privadas que generan dinámica dentro de la economía."¿Que este país necesita educación y políticas sociales? Por supuesto, pero este país necesita una empresa privada dinámica. Imaginemos a los colombianos bien educados, sin empresa privada dinámica ¿en dónde van a tener oportunidades? En el extranjero", dijo.Añadió que "la dinámica de empresa privada que requiere Colombia. El emprendimiento inclusivo al alcance de todos los colombianos, no es un fin, es un medio, es un medio para poder resolver problemas sociales".Recordó como en Venezuela al gobierno de Hugo Chávez atentó contra la inversión privada que desembocó en una difícil situación económica para este país."El presidente Chávez pensó que la riqueza petrolera de Venezuela le permitía expropiar a la empresa privada, asfixiarla, y no le bastó el petróleo, no le fue suficiente, miren la situación de Venezuela", aseguró.