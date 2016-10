De acuerdo con el VIII Estudio Nacional de Dolor, realizado por la Asociación Colombiana para el Estudio del Dolor en el 2014, en el país 1 de cada 3 colombianos sufre de dolor, y el 95% de aquellos que padecen de dolor crónico lo maneja con medicamentos.Igualmente, este estudio reveló que el 64,5% de las causas de dolor que refieren los colombianos, están asociadas con el aparato osteomuscular, y el 23% de las personas que sufren de dolor crónico lo asociaron a dolor craneofacial.A nivel celular, el cuerpo posee unos tres millones de sensores de dolor, y estos reenvían los estímulos nocivos tales como un golpe traumático, la mala postura, y el exceso de estrés, a las fibras nerviosas del dolor de conducción. El dolor es una sensación desencadenada por el sistema nervioso, y puede ser agudo o sordo, intermitente o constante.De acuerdo con el Doctor Carlos Fernández, especialista en cirugía general, el dolor se puede dividir en 5 tipos:Dolor agudo: aquel causado por estímulos nocivos desencadenados por heridas o enfermedades de la piel, estructuras somáticas profundas.Dolor crónico: la persistencia del estímulo, de la enfermedad o de ciertas condiciones fisiopatológica, puede conducir al establecimiento de un dolor crónico. El dolor crónico tiene efectos fisiológicos, psicológicos y conductuales sobre el paciente y su familia, además de un alto costo social. Podría decirse que mientras el dolor agudo es un síntoma de una enfermedad o traumatismo, el dolor crónico constituye una enfermedad en sí mismo.Dolor somático: es aquel que aparece cuando un estímulo, potencialmente dañino para la integridad física, excita los receptores nociceptivos. Estrictamente, debiera incluir el dolor originado en cualquier parte del cuerpo que no sean nervios o sistema nervioso central; sin embargo, frecuentemente se habla de dolor somático propiamente tal cuando los receptores están en la piel, músculos o articulaciones y de dolor visceral cuando los receptores activados por el estímulo en una víscera. Este dolor es habitualmente bien localizado y el paciente no tiene grandes dificultades en describirlo.Dolor neuropático: es el que resulta de lesiones o alteraciones crónicas en vías nerviosas periféricas o centrales. Pueden desarrollarse y persistir en ausencia de un estímulo nocivo evidente.Dolor psicogénico: ocurre cuando el paciente describe problemas psicológicos como ansiedad o depresión en términos de daño tisular, verbalmente o a través de su comportamiento.Por su parte, la Organización Mundial de la Salud calcula que casi la mitad de los adultos en el mundo han sufrido por lo menos una cefalea en el último año, y una de las causas más frecuentes es el uso diario del computador, debido a que el brillo y calor que produce el monitor ocasiona molestias en los ojos, fatiga visual y cansancio muscular que se traduce en dolores de cabeza.El dolor de cabeza de tipo tensional se genera cada vez que los músculos de la cabeza o del cuello se contraen en exceso, generalmente empieza en una determinada parte para luego expandirse por toda la cabeza. Si el dolor no es tratado con cuidado y con prontitud puede generar malestares neurológicos y gastrointestinales.Según el Doctor Carlos Fernández, especialista en cirugía general: “Los dolores de cabeza y en especial los de cuello son una señal de alarma para indicar que algo no está del todo bien, no tomar medidas a tiempo para estudiar la situación puede llevar al paciente a sufrir dolores crónicos y espasmos que terminaran desviando las vértebras del cuello o la columna”