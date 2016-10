El Presidente de la República, Juan Manuel Santos, luego de conocerse la derrota del 'sí' a los acuerdos de La Habana, aseguró que él es el Presidente de todos los colombianos y que seguirá buscando un acuerdo con las Farc.Las siguientes fueron las palabras del Mandatario:"Hoy me dirijo al país como presidente de todos los colombianos: tanto de los que votaron por el NO como de los que votaron por el SÍ. ¡De todos los colombianos!Yo los convoqué a que decidieran si respaldaban o no el acuerdo para la terminación del conflicto con las Farc, y la mayoría, así sea por un estrechísimo margen, ha dicho que NO.Soy el primero en reconocer este resultado.La otra mitad del país ha dicho que SÍ.Como Jefe de Estado, soy el garante de la estabilidad de la nación, y esta decisión democrática no debe afectar dicha estabilidad, que voy a garantizar.Como Presidente, conservo intactas mis facultades y mi obligación para mantener el orden público y para buscar y negociar la paz.El cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo sigue vigente, y seguirá vigente.Escucho a los que dijeron NO y escucho a los que dijeron Sí.Todos, sin excepción, quieren la paz. Así lo han dicho expresamente.Mañana mismo convocaré a todas las fuerzas políticas –y en particular a las que se manifestaron hoy por el NO– para escucharlas, abrir espacios de diálogo y determinar el camino a seguir.Siempre he creído en el sabio consejo chino de buscar oportunidades en cualquier situación. Y aquí tenemos una oportunidad que se nos abre, con la nueva realidad política que se manifestó a través del plebiscito.Buscar puntos de encuentro y de unidad es ahora más importante que nunca. Y es lo que vamos hacer.He dado instrucciones al jefe negociador del Gobierno y al alto comisionado de paz para que viajen mañana mismo a La Habana a mantener informados a los negociadores de las Farc sobre el resultado de este diálogo político.Ahora vamos a decidir entre todos cuál es el camino que debemos tomar para que la paz –esa paz que todos queremos– sea posible y salga todavía más fortalecida de esta situación.No me rendiré. Seguiré buscando la paz hasta el último minuto de mi mandato porque ese es el camino para dejarles un mejor país a nuestros hijos".