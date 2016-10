Sundance Channel anuncia el estreno exclusivo de la segunda temporada de “The Code”, un aclamado thriller australiano, el martes 25 de octubre a las 8:00 pm (hora Colombia).Los seis nuevos episodios continúan la atrapante historia de dos hermanos y el descubrimiento de un secreto tan devastador que hace peligrar la cúpula del poder. El canal ofrecerá una maratón para ponerse al día con la primera temporada, el sábado 22 de octubre a partir de las 2:00 pm.Con la esperanza de escapar de los problemas con los que se despidió la primera temporada, los hermanos Jesse (Ashley Zuckerman) y Ned (Dan Spielman) temen la posibilidad de ser extraditados a los Estados Unidos y enfrentar serios cargos en una corte norteamericana. Los hermanos Banks caen en suerte cuando el Australian National Security tiene entre manos un caso dificultoso que no pueden desentramar: Jesse Banks se postula como el hombre ideal para resolverlo.En “The Code”, el brillante pero volátil Jan Roth (Anthony LaPaglia) es el anfitrión de un mercado paralelo de armas, drogas y planes peligrosos. Como intercambio de sus habilidades como hacker por la libertad de los dos, Jesse y Ned se acercarán al mundo oscuro de Roth, una movida que podría costarles la vida como también todo aquello que aman.La segunda temporada de “The Code” explora la libertad de expresión y el delicado balance entre la libertad personal y la seguridad nacional en una era digital. La serie revela la rápida expansión que es el cyberterrorismo y cómo puede hacer caer a un país entero.El espectacular elenco de “The Code” está conformado por Dan Spielman (One Perfect Day), Ashley Zukerman ("The Slap", "Rush"), Adele Perovic ("SLiDE"), el ganador del Golden Globe Anthony LaPaglia ("Without a Trace", Holding the Man) y Sigrid Thornton ("Peter Allen: Not the Boy Next Door").