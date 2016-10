Una comunicación emitida por el Presidente Juan Manuel Santos, tras sus reuniones de este miércoles con los ex presidentes Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, dejó más dudas que certezas sobre los avances en la reorientación de un acuerdo con las Farc.Santos aludió a las facultades que le da la Constitución para lograr la paz y aseguró que en ese marco prorrogó el cese al fuego y de hostilidades bilateral, el cual puede ser renovado y extendido.Sobre el diálogo nacional que cumpla el mandato emitido en las urnas, tras el plebiscito, Santos dijo que su propósito es escuchar a los voceros del NO para "encontrar un camino que nos permita no sólo culminar el acuerdo de paz con las Farc, sino fortalecerlo"."Con los del No, identificamos que muchas de sus preocupaciones están en puntos que requieren aclaraciones o precisiones. Hoy mismo empezamos a trabajar con ellos para concretar esos puntos y resolver sus inquietudes" dijo el Mandatario.Sobre las reuniones con los ex Presidentes, Santos agradeció a Pastrana "su generosa actitud y disposición a contribuir a salvaguardar el proceso en este momento histórico. Establecimos que el punto de contacto será el ex comisionado de paz Camilo Gómez, y por parte del Gobierno, Frank Pearl y el Ministro de Defensa Luis Carlos Villegas".Sobre su reunión con Uribe, Martha Lucia Ramírez y Alejandro Ordoñez; Santos aseguró que en casi cuatro horas escuchó con mucha atención sus inquietudes. "Todas ellas, y otras que no se trataron, se analizarán en el marco de la comisión acordada. Esta interlocución comenzará mañana"."Todo esto deberá, como es natural, ser tratado con la delegación de las Farc en La Habana.Colombianos, Estamos muy cerca de lograr la paz. Una paz estable, duradera y con un apoyo ciudadano más amplio" indicó.Las reuniones segurán, sin que aún haya ninguna certeza sobre la reorientación de las negociaciones.