La pareja de Volkswagen, formada por Sébastien Ogier (32/F) y su copiloto Julien Ingrassia (36/F), se ha proclamado vencedora del Campeonato del Mundo de Rallies (WRC) por cuarta ocasión tras imponerse en el Rally de España.La undécima ronda de la temporada ha servido como escenario donde el dúo galo, a bordo del Volkswagen Polo R WRC, lograba sentenciar el título mundial, a falta de dos carreras para concluir el campeonato, por cuarto año consecutivo, tras las victorias absolutas en 2013, 2014 y 2015."La sensación de volver a ganar el mundial es increíble," afirmaba un exultante Ogier tras finalizar el Rally de España. "Es el cuarto campeonato del mundo que conseguimos Julien y yo, pero no deja de causarnos una profunda emoción. Ahora mismo me cuesta describir lo que siento, sobre todo después de haber luchado tan intensamente por el título este año. Además, con el nacimiento de mi hijo, sin duda me encuentro en el mejor momento del año a nivel personal."El director de Volkswagen Motorsport, Sven Smeets, se deshacía en elogios hacia los campeones: "Enhorabuena a Sébastien y Julien por esta sensacional hazaña. Obtener el título mundial durante cuatro años consecutivos demuestra su extraordinaria capacidad. Pueden sentirse verdaderamente orgullosos de sí mismos y del equipo que les ha permitido que esto sea posible."El Rally de España también ha representado un hito para el Polo R WRC: la 50ª carrera en el Mundial de Rallies de este auténtico purasangre de tracción total de 318 hp representa también su victoria número 41. Ningún otro vehículo en la historia del Campeonato del Mundo de Rallies suma tantos triunfos en tan poco espacio de tiempo como el Polo.El Campeonato de Constructores, en el que actualmente Volkswagen es líder con una ventaja de 62 puntos sobre Hyundai, se decidirá en los próximos dos ralllies.