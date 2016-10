Luego de perder el plebiscito, el Presidente se vio obligado a negociar con los principales promotores del NO, por ello este martes se reunirá con los ex mandatarios.Así lo confirmó la Casa de Nariño, en un escueto comunicado en el que se asegura que Santos Calderón, se reunirá este miércoles en la Casa de Nariño con los expresidentes Andrés Pastrana Arango y Álvaro Uribe Vélez.El Jefe del Estado se reunirá a las 10:30 am con el expresidente Pastrana y a las 11:30 am con el expresidente Uribe.