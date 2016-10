Real Academia Española ©

Del lat. findĕre.Conjug. c. entender.1. tr. Abrir o rajar un cuerpo sólido sin dividirlo del todo. U. t. c. prnl.2. tr. Atravesar o cortar un fluido. La flecha hiende el aire. El buque hiende el agua.3. tr. Abrirse paso rompiendo por entre una muchedumbre de gente o de otra cosa. U. t. c. intr.