Gustavo Álvarez Gardeazábal* | Cada vez crece más la protesta popular contra la RTO, (reforma tributaria oligárquica ) que ofensivamente pretenden imponer en el Congreso.Por ninguna parte se oye una propuesta diferente a la de conseguir con impuestos el sostenimiento del estado. Alegando la pobreza del fisco para pagar sus gastos, parecería que da pereza suprimir 10 o 15 organismos del estado para evitarnos la RTO.¿Que tal si se suprimen los embelecos de la Contaduría y la Auditoria General de la Nación (55 mil millones) la Defensoria del Pueblo ( 453 mil millones), la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional (66 mil millones) y la Agencia Nacional Inmobiliaria ( 17 mil millones)?¿O si nos ahorramos un poco de pesos en una cantidad de entidades que no tienen razón de ser como los 283 mil .millones de la inútil Agencia Nacional de Televisión. Y los 35 mil millones de la Unidad de Servicio Público de Empleo .Y los 36 mil millones de la Dirección Nacional de Bomberos.Y los 2.1 billones del aporte de la nación a las CAR .Y 252 mil millones si reducimos el Congreso a la mitad?.Y de ahí en adelante con un cúmulo de Consejerías Presidenciales, de Agencias para la Pobreza, para la Prosperidad Social o para la Consolidación Territorial que hacen más blablablá que acciones efectivas.Como fue la garantista constitución del 91 la que nos generó todo ese poco de arandelas costosas y nos tiene recogiendo cada vez más impuestos y haciendo cada vez más reformas, deberíamos hacer una Constituyente, pero como no la dejan convocar para botar a la basura todo ese poco de cosas, toca aguantar mientras llega alguien que consiga que no jodan mas al pueblo y no nos metan mas impuestos.---*Escritor y líder de opinión.@eljodarioeljodario@gmail.com