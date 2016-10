Gustavo Álvarez Gardeazábal* | El resultado no puede haber sido peor para el presidente Santos. Le pudo más su libreta de rencores que la necesidad de haberle vendido a todo el país la idea de la paz .Creyó que cediéndole todo a las Farc ,y sacando de las negociaciones al país de Uribe, podía consolidar sus jugadas de póker escondiendo cartas y se le cayó el naipe de las manos.El resultado obliga a una renegociación donde todos puedan entrar y no solamente los que piden . Donde todos puedan poner el equilibrio como fórmula y el perdón y el olvido y no la venganza resulten ser el equilibrio de la balanza.El rechazo de la mitad del país es demasiado significativo para que Santos no considere la posibilidad de salvar su idea de paz cediéndole los trastos a otros que admitan a los demás colombianos con sus inquietudes .Santos construyó su paz pensando en la posibilidad de ganarse el Nobel y terminó olvidándose de la necesidad de hacer creíble su proyecto .Montó un plebiscito que no era necesario y no supo vender el producto. El resultado no es que haya ganado el NO. Es que el país quedó dividido rechazando la propuesta de Santos.La paz debe salvarse y la solución es expedita. Debe renegociarse admitiendo a quienes no se convocaron a la mesa de paz. Y eso no lo puede hacer Santos, porque no solo es el gran perdedor sino porque el resultado de haber dividido a la nación, lo inutiliza para seguir adelante.Santos debe renunciar a la presidencia si de verdad quiere salvar la paz. Una nueva negociación, con representación de los estamentos que fueron despreciados, es la única forma de sacar avante esta paz que todos necesitamos. Le tocó el turno doctor Vargas Lleras. El futuro de la paz lo tiene usted.---*Escritor y líder de opinión.@eljodario