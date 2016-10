Daniel Quintero Trujillo* | La Verdadera Paz que hoy se construye en Colombia no tiene dueño,solo se debe dar cumplimiento a lo que dispone el artículo 22 de la Constitución Nacional que dice: la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento.Por ello es necesario afirmar que una Verdadera Paz es aquella que se logra con el arte de gobernar con el mandamiento del amor,que exige sentido de solidaridad frente al cúmulo de necesidades básicas de los ciudadanos,siempre buscando soluciones efectivas para darle calidad de vida; de esta manera se puede silenciar las armas para instaurar un gobierno más humanitario y solidario con las necesidades comunitarias,Es urgente establecer un diálogo Nacional donde se integre a todos los sectores de la sociedad que antes se tenían excluidos ,para escuchar las reales problemas que aquejan a la sociedad colombiana y que han originado los problemas de violencia;para construir desde allí un acuerdo que lleve a una paz verdadera,donde ,además, se entre a dialogar con los otros grupos armados como el Eln, y sobre todo establecer un pacto social con la clase política para que asuma una tarea mas responsable con la sociedad,abandonando las prácticas de corrupción y deje de lucrarse con los bienes del Estado.Este pacto Nacional requiere de un profundo amor por Colombia para traducirla en nuevos horizontes de progreso,con las siguientes acciones:1-Establecer un cambio de actitudes y valores,donde se busca que los diferentes actores modifiquen conductas y posiciones intransigentes, cambien de actitud ante quienes consideran sus adversarios y visualicen la interdependencia y un destino común compartido ,para que en Colombia florezca La Paz y la sana convivencia.Por eso, la incitación al odio, a la violencia, a través del empleo de las armas de cualquier naturaleza con la consiguiente afectación de la vida humana, deben ser rechazadas desde todo punto de vista.2-Generar mecanismos y espacios constructivos dentro de la estructura política del Estado para afrontar los conflictos sociales,a través de relaciones democráticas que promuevan el diálogo,la participación de cada ciudadano en la toma de decisiones,el respeto a su personalidad,la comprensión de sus problemas,la expresión libre de sus ideas,sin matoneo político,y la auto-realización como los derechos Inalienables que le garanticen calidad de vida.3-Dinamizar el campo Colombiano,asignándole suficientes recursos para ejecutar proyectos de construcción y mejoramiento de vías terciarias indispensables para movilizar la producción agrícola,mejorar las viviendas campesinas que en pleno siglo XXI permanecen abandonadas sin servicios públicos y sin estética arquitectónica,ofrecer más crédito para cosechas,servicios eficientes de salud y una educación de calidad formando hombres libres.4-Garantizar la participación política de los diferentes miembros de la Farc que no hayan cometido crímenes de lesa humanidad,para que con libertad puedan aspirar a los cargos de elección popular y desde allí promover las ideas de cambio que antes defendían con las Armas.5-Impulsar la sustitución de cultivos con proyectos productivos en zonas donde se expandió los cultivos ilícitos.6- Comprometer a todos los actores de la Farc para realizar el destinado en las zonas de conflicto,para erradicar las minas quiebra patas que han dejado mutilados a miles personas de las áreas rurales.7-Fortalecer en las instituciones Educativas la cátedra de La Paz ,para que los estudiantes de todos los niveles educativos entiendan que La Paz como sinónimo de sana convivencia debe ser buscado tanto en un plano colectivo como en el interior de las personas, tal como lo proclamó San Francisco de Asís: " Señor, hazme un instrumento de tu paz; donde haya odio, ponga amor; donde hay ofensa, perdón” .Lo anterior significa que la Paz se construye a partir de la paz interior de cada una de las personas, pero también en sus relaciones con organizaciones e instituciones en las cuales losIndividuos se organizan y actúan, ya sea en el ámbito local, regional, nacional e internacional.8-Impulsar una estrategia educativa para que las Universidades oficiales y privadas se unan a la etapa de posconflicto ,abriendo las puertas a los miembros de la Farc que como profesionales y cumpliendo requisitos deseen ingresar como docentes universitarios.9-estimular.a Facultades de educación y Escuelas Normales Superiores para que formen licenciados y Maestros para La Paz,donde también se debe dar cabida a miembros de la Farc que deseen continuar los estudios superiores.10-Las empresas también están comprometidas con el postconflicto creando puestos de trabajo destinados a vincular a los reinsertados a la sociedad civil.11-Modificar el sistema de salud para ofrecer servicios de alta calidad y con vigilancia estricta a las Ops para que no conviertan la salud en un negocio,creando malestar y descontento en la población.12-Nombramiento de Maestros en zonas rurales y urbanas de tiempo completo,y con remuneración de acuerdo al escalafón Docente,garantizándo los derechos adquiridos.13-Revisar la remuneración de los representantes y congresistas ,asignándoles salarios que no estimulen el odio y resentimiento del pueblo por ser exagerados,comparado con el salario mínimo .Para terminar podemos afirmar que una Paz verdadera se edifica todos los días con gobiernos democráticos,honestos libre de corrupción que permita construir infraestructura social y emocional para un desarrollo humano sostenible, siempre recordando lo que afirmaba el papa Juan Pablo II: “Que nadie se haga ilusiones de que la simple ausencia de guerra, aun siendo tan deseada, sea sinónimo de una paz verdadera. No hay verdadera paz si no viene acompañada de equidad, verdad, justicia y solidaridad”;.de esta manera se puede concluir que en Colombia a comenzado un nuevo amanecer ,donde sus habitantes pueden salir con libertad por todo el territorio para disfrutar de los paisajes,sin temor a los secuestros y estar expuestos a las esquirlas de la guerra.---*Educador y Escritor.Danielquintero47@gmsil.com