Darío Álvarez Morantes | Después de la larga espera premeditada, para conocer antes los resultados del plebiscito y el otorgamiento del premio nobel de paz, el presidente Santos arremete contra los ciudadanos más vulnerables, con la reforma tributaria más descarada e injusta, que argumentada con el supuesto avance de la equidad tributaria y la distribución del ingreso para apalancar el empleo, que no se genera y la inversión pública politizada y corrupta, en realidad afecta directamente a la clase media y a la clase baja que incluye a más del 70% de los trabajadores de bajos ingresos que cotizamos para salud, pensión y riesgos; teniendo ahora que asumir una carga tributaria de hasta el 35% por los beneficios que obtengan los fondos de pensiones.Se desestimula el ahorro, se sube al doble el impuesto de timbres que afecta los costos de los créditos y se obliga a tributar bajo el sistema de renta ordinaria a partir del año 2.017 a más de 500.000 nuevos colombianos.De modo que de los 27.6 millones de colombianos que reportamos ingresos, el 3.2% que gana entre $2.975.300 y 3,471.183 empezaran a declarar renta en el 2.018, el 3.8% que ganan más de 3.471.183 continuaran obligados a declarar y el 43.3% que ganamos entre un salario mínimo y 2.975.300 supuestamente nos eximen del impuesto de renta pero, nos gravan con la afectación del IVA hasta el 19% incluyendo a la renta que una persona natural pueda generar por la venta de bienes inmuebles de cualquier tipo, incluyendo la vivienda y el carro de uso personal.El disfrazado impuesto verde para las bebidas azucaradas y los cigarrillos asciende a $200 por litro y a $2.100 por consumo de tabaco respectivamente, lo que afecta directamente a los tenderos y a los consumidores.El impuesto con diferenciación en tarifa por unidad de combustible líquido excepto el gas y el carbón se incrementa en $200 pesos por galón, pretexto para que los comerciantes le suban desproporcionadamente a todos los productos de la canasta familiar, subirán los libros, algunos servicios de telefonía celular y además el impuesto de 4 por mil se vuelve permanente. Se benefician las empresas Multinacionales que dejan de pagar el 34% por impuesto de renta y pasaran a pagar el 32% dejando también de realizar los aportes al ICBF, al SENA.Para los inversionistas extranjeros las ganancias que se obtienen por invertir en acciones u otros títulos valores serán gravados con una tarifa de la mitad de la que pagan las personas jurídicas. Se perjudican a los trabajadores, a los consumidores que verán gravados el 80% de productos y servicios por IVA hasta de 19%.El IVA a seguros de salud, medicina pre pagada (Planes y ambulancias) pasan del 10 al 16%. No habrá impuesto sobre utilidades de grandes accionistas y se persiguen a las entidades sin ánimo de lucro.El ministro Mauricio Cárdenas explicó que la reforma aborda 4 aspectos: La calidad del estatuto tributario, la diversificación y formalización de la economía, el fortalecimiento económico para soportar choques y la supuesta lucha contra la evasión y por eso se llamará ¨Reforma para una economía diversificada y empleo formal¨ de modo que el equilibrio en los impuestos se fundamenta en que todo el mundo pague sin saber si tiene con qué.Con esta reforma, se espera recaudar cerca de $7 billones adicionales en 2017 (0,8% del PIB), y a partir de 2022, se recaudarían $26 billones de hoy, es decir, casi 3,3% del PIB¨ más personas tendrán la obligación de declarar renta y posiblemente de pagar. ¡Buena forma de meterle la mano a los bolsillos de los colombianos! Recuerdo que después de la primera vuelta en la campaña presidencial inicial, El presidente Santos juró que no aumentaría los impuestos para los colombianos y categóricamente le dijo a Antanas Mockus,“Le puedo firmar sobre piedra o sobre mármol, si es necesario, que no voy a incrementar las tarifas de los impuestos durante mi Gobierno” el 2 de junio de 2010, posteriormente manifestó su rechazo por el 4 por 1000, ¨un impuesto absolutamente anti técnico y explicó que en Colombia no era necesaria una reforma tributaria¨, lo aplaudieron efusivamente, hasta el Mismo Mockus, sin imaginar las futuras consecuencias.Ahora tenemos el presidente más mentiroso de la historia ¡pero distinguido con el premio nobel! Recordemos algunas de sus afirmaciones: El 23 de marzo de 2.016 se firmaba el fin del conflicto con las FARC, aún estamos en veremos. Apoya al sector agropecuario pero el tal paro agrario no existió, ni le cumplió a los productores. Isagén no era un activo estratégico para el país y justificó su venta, el proceso de paz no tiene interés político.También afirmo que las exportaciones de lácteos a EE UU crecieron en un 158%, Lafaurie lo desmintió fueron solo del 18%; Se comprometió con una educación de calidad y bajamos 10 puestos en las pruebas Pisa. Se comprometió con una salud de alta eficiencia hoy está en la peor crisis, que la seguridad ha mejorado pero estamos en la peor inseguridad de la de todas las épocas, que la mermelada en su gobierno es inversión.Nunca aceptó que la guerrilla derribó el helicóptero en Antioquia, la guerrilla lo acepto y dijo que además no era el único. Así las cosas el presidente de la paz que a la gente engaña más; nunca debió ser reelegido, pero sus incondicionales seguidores aún lo siguen aplaudiendo y con el pretexto del proceso de paz, el fin justifica los medios y hasta la reforma tributaria se aprobará so pena de advertir y amenazar con el recorte y suspensión de los pocos programas sociales que aún existen más por tradición que por propósito gubernamental.Abraham Lincoln