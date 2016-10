Daniel Quintero Trujillo* | Los habitante de la Ribera de Río Chiquito,en la población de Firavitoba, han venido observando como cada dos años,una retro-excavadora realiza la tarea de dragado del Río, con fines de limpieza; sin embargo, es necesario recomendar a Usochicamocha, como la institución encargada de esta actividad, que utilice maquinaria especializada.Porque la restro-excavadora cuya estructura mecánica no cabe por los caminos veredales, en vez de limpieza del río, solo abre carretera para su circulación, desbastando el bosque cuyos árboles, además de embellecer el paisaje, fortalecen el jarillón, evitando el deslizamiento de tierra que podría provocar la salida del río.Es de conocimiento de las autoridades municipales,especialmente de la Secretaria de infraestructura del Municipio de Firavitoba, que las restro-excavadora son empleadas en obras que requieren el movimiento de tierras, abrir caminos o carreteras, como también para preparar los sitios donde se deben asentar los cimientos de edificios; pero No es la maquinaria apropiada para el dragado, ya que para ello la ingeniería mecánica ha diseñado la draga de cuchara para realizar el trabajo de extracción de escombros,y su versatilidad de movimiento y sus brazos hidráulicos le permiten ingresar con facilidad en pequeños espacios.También se hace necesario que estas tareas estén acompañadas de un ingeniero Forestal y miembros de la comisión de atención de desastres, para que con un plan previo se diagnostique la conveniencia o no de la tala de árboles, ya que muchos de ellos pueden servir como muros de contención del jarillón.Estas reflexiones en ningún momento significa oposición a esta actividad tan necesaria para conservación del río ; la preocupación de los habitantes del sector rural es el estar observando el desastre ecológico que se viene realizando al rededor del río,sin que la autoridad del medio ambiente ,oriente esta actividad ,y por la apertura de un carreteable que no se requiere; mientras el río continúa con sedimentos y basuras que obstaculizan la circulación de las aguas.Los ribereños, que año tras año pagan los impuestos de desecación,esperan que Usochicamocha colabore en la conversación de la estética ambiental y el mantenimiento de la armonía ecológica del pequeño espacio que habitamos,evitando su reducción con los escombros que van quedando de la tala de árboles,invadiendo los pequeños predios e impidiendo el pastoreo de los animales,dañando jardines y cultivos de pan coger,elementos tan indispensable para nuestra calidad de vida.Finalmente,es recomendable que Usochicamocha socialice a la comunidad las tareas de dragado,antes de su ejecución y,además, se vincule a los habitantes de la rivera para que se constituyan en guardianes del río, como una estrategia pedagógica de participación y de colaboración en el mantenimiento y conservación del Raudal, tan importante en el desarrollo de la agricultura y ganadería de la región; ofreciendo para ello disminución en las tarifas de impuestos de desecación.---*Educador y EscritorDanielquintero47@gmail.com