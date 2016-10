Daniel Quintero Trujillo* | La palabra paz en su verdadero significado se entiende como "el estado ideal que puede tener o aspirar un ser humano, o una sociedad, para alcanzar una total armonía y equilibrio en las relaciones interpersonales y la ausencia de conflictos psicosociales".Sin embargo para el Gobierno la paz es solo entendida como la ausencia de confrontación armada entre un ejército institucional y grupos armados ilegales.Esta Concepción es muy reducida en su contenido, ya que las acciones de un gobierno pueden estar generando violencia social como cuando NO se le garantiza a la población el goce de sus derechos inalienables como la alimentación (recuérdese qué está pasando con los niños de la Guajira), salud integral, educación de calidad y una vida digna donde su habitad este rodeado de condiciones ambientales para vivir dignamente.Lo cierto es que hoy en Colombia, a pesar de la violencia administrativa que se ejerce con una reforma tributaria que atenta con la seguridad psicosociales de los habitantes y con una clase política corrupta que cada día se roba los bienes que nos pertenece, se sigue creyendo que la sola firma de unos acuerdos acomodados es suficiente para decir que hemos llegado a ese estado ideal de plenitud de tranquilidad.Se hace urgente que las Instituciones Educativas ,a través de la cátedra de la paz se haga una reflexión profunda sobre su verdadero significado, y no sigan abusando de la palabra paz, mientras se legisla en contra de los intereses de toda una población tan necesitada de verdaderos programas de desarrollo social.Nuevamente quiero seguir insistiendo que una paz verdadera es aquella que se construye con gobiernos auténticamente democráticos, sensibles, honestos, libre de corrupción que permita construir infraestructura social y emocional para un desarrollo humano sostenible, siempre recordando lo que afirmaba el papa Juan Pablo II:“Que nadie se haga ilusiones de que la simple ausencia de guerra, aun siendo tan deseada, sea sinónimo de una paz verdadera. No hay verdadera paz si no viene acompañada de equidad, verdad, justicia y solidaridad”---*Escritor y Educador.Danielquintero47@gmail.com