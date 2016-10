El ex presidente y senador, Álvaro Uribe Vélez, presentó la propuesta de 10 puntos con el ánimo de que estos sean discutidos por la mesa de diálogos de la Habana, en aras de lograr un consenso que permita modificar el Acuerdo final de paz con las Farc.El texto se titula "Bases de un Acuerdo Nacional de Paz" y pone a consideración de la mesa de diálogos con las Farc, los siguientes puntos:Reconociendo que existe "la economía familiar y campesina", a quien se busca acompañar y darle la importancia que tiene dentro de la actividad rural, el Centro Democrático considera que no se puede desconocer que en el campo colombiano existe también "la producción empresarial a mayor escala" y la importancia que esta tiene dentro de la economía nacional, lo que debe motivar al Estado a promoverla y protegerla.En este punto el documento pide respetar la propiedad privada y promover la asociatividad de pequeños productores agrícolas.Dentro de este punto el Centro Democrático pide a la mesa de diálogos de paz con las Farc, la no participación en el otorgamiento de beneficios dados por el Fondo Gratuito de Tierras y de los beneficios subsidiarios (subsidios, capital semilla y el acceso a otros programas socio económicos), de miembros del grupo guerrillero asociados en organizaciones en los territorios de su influencia.En la propuesta se solicita además respetar el principio de "Buena fe", de los compradores de tierra que amparados bajo esta figura defienden las propiedades adquiridas.El Centro Democrático solicita no otorgar "beneficios excesivos" al partido político de las Farc, y limitarse a lo que por ley le corresponde a cada movimiento en los términos y circunstancias que la norma señala. El documento presentado a consideración pide que las curules especiales que se otorguen al grupo armado ilegal, luego de que este se desmovilice, no puedan ser ocupadas por personas que hayan sido condenadas por crímenes de Lesa Humanidad o delitos graves.En igual sentido se solicitó lo mismo para las tres vocerías transitorias que tengan las Farc en Senado y cámara.La oposición uribista propone la no modificación de la política de Estado en la lucha contra las drogas, y pide que el texto "lo reitere con claridad, en lugar de adoptar una nueva visión basada en el tratamiento distinto y diferenciado".De otro lado, se insiste en que el narcotráfico "no debe ser calificado como delito político"; es decir, que no sea un delito conexo a los de rebelión.En la propuesta también se incluye modificaciones a los acuerdos logrados en materia de reparación a víctimas del conflicto armado; justicia; Implementación, verificación y refrendación.