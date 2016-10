La mayoría de los propietarios de empresas pequeñas (el 78 por ciento) aún no tienen un plan de respuesta a un ataque cibernético, aunque más de la mitad (el 54 por ciento) han sido víctimas de al menos un tipo de ataque cibernético.Alrededor del 60 por ciento de los que experimentaron un ataque cibernético dijeron que tardaron más de un mes en recuperarse. En cambio, de los que dijeron no haber experimentado un ataque cibernético, más de la mitad (el 57 por ciento) piensan que su compañía podría recuperarse en un mes.Estos hallazgos son el resultado de la segunda edición anual del Indicador de Empresas Pequeñas de Nationwide, una encuesta nacional que llevó a cabo en línea la Harris Poll en nombre de Nationwide, del 10 al 23 de junio, entre 502 propietarios de pequeñas empresas de los Estados Unidos con menos de 300 empleados."Los delincuentes cibernéticos se están volviendo cada vez más sofisticados y se han percatado de que las empresas pequeñas son objetivos fáciles", expresa Mark Berven, presidente de Nationwide Property & Casualty, principal aseguradora total de pequeñas empresas.[1] "Ese es el motivo por el cual queríamos crear conciencia sobre esta tendencia en los agentes y sus clientes de empresas pequeñas durante el Mes de toma de conciencia sobre la seguridad cibernética".Según la encuesta, el 45 por ciento de los propietarios de empresas pequeñas que no tienen un plan de respuesta a un ataque cibernético implementado manifestaron no creer que su compañía sería afectada por un ataque cibernético (en comparación con el 40 por ciento del año pasado).Al mismo tiempo, la mayoría (el 68 por ciento) están al menos un poco preocupados por un posible ataque cibernético que afecte sus empresas, especialmente porque el 54 por ciento ha sido víctima de por lo menos un tipo de los siguientes ataques:1. Virus de computadora (37 por ciento)2. Phishing (20 por ciento)3. Trojan horse (15 por ciento)4. Hacking (11 por ciento)5. Acceso no autorizado a información de clientes (7 por ciento)6. Acceso no autorizado a información de la compañía (7 por ciento)7. Problemas a causa de software no actualizado (6 por ciento)8. Infiltración de información (6 por ciento)9. Ransonware (4 por ciento)