El canal de televisión AMC estrena el nuevo thriller “11.22.63” basado en la novela bestseller del escritor estadounidense Stephen King. Está producida por el productor ejecutivo ganador del Emmy (“Lost”, Star Wars: The Force Awakens, Star Trek), J.J. Abrams.“11.22.63” retrata el objetivo de un profesor de colegio (James Franco) de detener el asesinato del presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy. El estreno es este martes 1 de noviembre a las 10:00 pm (hora Colombia) en exclusiva por la señal de AMC.“11.22.63” es una miniserie épica y emocional que sigue a Jake Epping: un profesor de preparatoria que busca encontrarle sentido a su vida y hacer algo significativo con ella. Luego de un demoledor divorcio y en un día aparentemente común, Al Templeton, el mejor amigo de Epping lo convence de viajar en el tiempo para evitar el asesinato de John F. Kennedy, el 22 de noviembre de 1963.Imaginando posible el sueño americano, los espectadores se verán en el mundo de Texas, en la década de 1960, cuando Jake explora al misterioso Lee Harvey Oswald, supuesto baleador del presidente Kennedy, su familia y asociados. Pero la misión de Jake estará bajo amenaza no solo por Oswald sino por su amor juvenil con la hermosa bibliotecaria de la escuela, Sadie Dunhill. Jake intentará reescribir la historia pero verá que no es tan sencillo como parece. El tiempo es sabio por lo que si se quiere alterar el pasado, habrá serias consecuencias.El elenco de “11.22.63” está encabezado por James Franco (127 Hours, Milk) como Jake Epping, Sarah Gadon (Dracula Untold) como Sadie Dunhill, Cherry Jones (Erin Brockovich) como Marguerite Oswald, Lucy Fry (Game of Thrones, Pirates of the Caribbean) como Marina Oswald, George MacKay (Defiance) como Bill Turcotte, Daniel Webber (K9) como Lee Harvey Oswald, T.R Knight (Grey’s Anatomy) como Johnny Clayton, Kevin J. O’Connor como el hombre del auto amarillo, junto con la participación de Josh Duhmel (Transformers) como Frank Dunning y Chris Cooper (American Beauty) como Al Templeton.“11.22.63” recibió grandes críticas con The Washington Post que aseguran que “las obras de King no siempre se adaptan bien a la pantalla chica,” pero que “11.22.63, es una impresionante y valiente adaptación”. Además, The Hollywood Reporter, alaba el trabajo de James Franco “al ser capaz de llevar el concepto de lo extraño a lo creíble”.