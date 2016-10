La Comisión del Gobierno Nacional y los promotores del No fijaron este jueves la metodología de trabajo con el fin de sacar adelante el Acuerdo de Paz con las Farc.Al término de la primera reunión para tal fin, el Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, y el delegado del Centro Democrático, Carlos Holmes Trujillo, entregaron declaraciones a los medios de comunicación en la que revelaron los alcances del encuentro efectuado este jueves.“Hemos terminado la primera reunión entre los delegados del Gobierno, los negociadores, el señor Presidente del Congreso, el senador Roy Barreras, con el fin de revisar con distintos voceros del No la revisión de lo que será un esfuerzo para lograr un gran acuerdo nacional que nos permita llegar al final feliz de una paz duradera y estable. Hemos (…) acordado la metodología”, señaló el Ministro Villegas.Explicó que el método de trabajo consiste en que “los representantes del No, en sus diversos matices (…) presentarán a los delegados del Gobierno, a los negociadores, los documentos en los cuales están los asuntos que a su juicio requieren ajustes y revisiones”.Indicó que una vez el Gobierno Nacional reciba esos documentos, los estudiará y ofrecerá explicaciones al respecto.“Una vez recibidos esos documentos, el Gobierno hará su estudio y presentará explicaciones sobre cada uno de esos asuntos donde haya divergencia de interpretaciones, o lecturas que no corresponden a la realidad de la negociación, con el fin de desbrozar esa discusión y aterrizarla a los temas que después de esa revisión conjunta, puedan ser tramitados en La Habana”, sostuvo el titular de la cartera de Defensa.En ese mismo sentido, el vocero del Centro Democrático, Carlos Holmes Trujillo, explicó lo acordado en el encuentro con la delegación del Ejecutivo.“Se celebró hoy la primera reunión con participación de los comisionados del Gobierno Nacional y otros voceros del Sí y los comisionados del Centro Democrático y otros voceros del No, entre ellos el señor Procurador y la doctora Martha Lucía Ramírez”, manifestó.Agregó que “fue una reunión positiva y que tuvo resultados concretos. En primer lugar acordamos la metodología; en segundo lugar acordamos reunirnos nuevamente el próximo lunes. Ese día se recepcionarán los documentos sobre los cuales se empezará el estudio concreto de los distintos temas”.