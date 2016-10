A las 11:00 de la mañana de este miércoles 26 de octubre habrá una emergencia simulada en Bogotá, para que los ciudadanos aprendan a reaccionar ante posibles catástrofes.Se trata del Simulacro Distrital de Evacuación, que se realiza anualmente y busca promover en la comunidad, el sector público y privado prácticas de autoprotección que contribuyan a la preparación de los bogotanos frente a posibles emergencias.La preparación de Bogotá frente a un sismo de gran magnitud o cualquier otra emergencia no depende solo de la administración distrital, también es responsabilidad de los ciudadanos y empresas en el marco del sistema de seguridad y salud en el trabajo.“Todos tenemos el deber y la responsabilidad de estar preparados para enfrentar una emergencia. No sabemos si se presentará en el día, en la noche o un día en específico, sin embargo sí podemos prevenir riesgos al estar preparados”, indicó el Director del IDIGER, Richard Vargas Hernández.Los simulacros de evacuación buscan ante todo practicar con anticipación cómo nos vamos a comportar durante el desplazamiento por la ruta de evacuación hacia el punto de encuentro en cualquiera de los sitios de permanencia cotidiana ya sea el colegio, la empresa, la casa, el centro comercial o la calle.Estos simulacros también buscan identificar el tiempo que toma el desplazamiento, contar cuántas personas, además de nosotros, van a usar la misma ruta o el mismo sitio de encuentro, reconocer si rutas y puntos son adecuados.Además de todo lo anterior, estos ejercicios también permiten identificar previamente fortalezas y las acciones de mejoramiento requeridas para proteger nuestras vidas en una situación de emergencia real.Muchas las empresas, entidades públicas nacionales y distritales y comunidades que se han sumado a este simulacro. Para este año, algunos de los puntos de mayor concentración serán el Parque Nacional, San Diego, la Torre Colpatria, la Plazoleta de las Nieves, la Plazoleta del Rosario, la Plaza de Bolívar, el Parque de los Periodistas, el Centro Administrativo Distrital, San Victorino, Santa Bárbara, el Parque de la 93 y la calle 72 con Séptima.La invitación es para que todos los capitalinos desde sus viviendas, conjuntos residenciales, empresas e instituciones educativas se inscriban en www.idiger.gov.co y participen en el Octavo Simulacro Distrital de Evacuación. Si usted va a participar no olvide trinar con la etiqueta #SimulacroDistrital.